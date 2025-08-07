Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. augusztus 7. 10:05 ::

Rotherham: még a rendőrök is erőszakolták a migráns bűnbandák áldozatait - hát persze, mert a rendőrök is bevándorlók

Az 1997 és 2013 közötti időszak Rotherham történetének legsötétebb évei közé tartozik. A Sheffieldhez közeli észak-angliai városban ebben a bő másfél évtizedben több mint 1500 gyereket erőszakoltak meg a helyi bűnbandák. A tettesek az utcákon grasszáló, elhanyagolt fiatalokra, gyerekekre vadásztak, akiket aztán tömegesen megerőszakoltak, és/vagy prostitúcióra kényszerítettek. Az áldozatokat nemcsak a bántalmazás, hanem az is traumatizálta, hogy senkihez sem fordulhattak segítségért.



Illusztráció: BBC

A rendőrség bő egy évtizeden át nem vett tudomást a történtekről, mostanra pedig kiderült, hogy nemcsak nem segítettek a feljelentőknek, hanem egyes járőrök maguk is erőszakolók voltak. Az elmúlt egy évben hat nő tett feljelentést, de ennél több áldozat is lehet. Több tucat áldozat vallott arról, hogyan éltek vissza rendőrtisztek a helyzetükkel. A dél-yorkshire-i rendőrség (SYP) dolgozói is sárosak lehetnek az ügyben, de hiába indult új nyomozás, azt maga az SYP vezeti.

„Mi elfelejtett gyerekek vagyunk. Piszkos kis titkok. Hát így néznek ők ránk” – mondta egy áldozat a BBC-nek , melyet a Telex szemlézett.

Bűnöző migránsokat lekapcsolni rasszizmus

Rotherham átlagos, kb. 110 ezres lélekszámú angol kisváros. A helyi rendőrség 2001-ben kapott először bejelentést arról, hogy taxisofőrök vesznek fel kocsijukba nevelőotthonok előtt ott élő lányokat, akik aztán szexkereskedelem és nemi erőszak áldozataivá válnak.



Fotó: Getty Images

Hiába, az ügyben indult vizsgálatok csigalassúsággal haladtak, 2010-ig nem is ítéltek el senkit. A Channel 4 tévécsatorna szerint azért sem, mert

a nyomozók tartottak a faji feszültségek kialakulásától, mert a gyanúba keveredett férfiak mind ázsiaiak, főleg pakisztániak voltak. A rendőrség attól tartott, hogy ha több figyelmet szentelnek ezeknek a bűncselekményeknek, akkor rasszistának bélyegezhetik őket.

2010-ben 11 férfit ítéltek el az ügyben, egy évvel később azonban egy újságíró feltárta, hogy a bűncselekménysorozat ennél sokkal szerteágazóbb. Innentől kezdve már jól ismert üggyé vált a „Roterham grooming gang”. A groomingot magyarul leginkább behálózásnak lehetne fordítani. Arra a helyzetre szokás használni ezt a kifejezést, amikor egy felnőtt nála sokkal fiatalabb, tapasztalatlanabb kiskorúval lép kapcsolatba, hogy aztán manipulációval és bántalmazással teljesen alárendeltjévé tegye, és visszaéljen hatalmi helyzetével. A Sky News szerint az évek során több áldozat és a családtagjaik is megkeresték a hatóságokat, de csak 2011 után kezdtek el komolyabban foglalkozni a bejelentésekkel.

2014-ben Alexis Jay vezetésével egy független bizottság vizsgálta a történteket, megállapításaik szerint 1997 és 2013 között Rotherhamben 1400 gyermeket molesztáltak szexuálisan, elsősorban "brit-pakisztáni" férfiak. Az áldozatok harmada olyan gyerek volt, akinek már volt aktája a gyermekvédelemnél. A Jay-jelentés szerint az utcán összeszedett fiatalokat más városokba is átvitték, ami már emberkereskedelemnek számít. A kiskorú áldozatokat fegyverrel kényszerítették szexuális cselekményekre, de olyan is volt, akit benzinnel locsoltak le, és azt mondták neki, hogy felgyújtják, ha ellenáll.

A 2014-es Jay-jelentésből a grooming gang bűnein túl kiderült az is, hogy a hatóságoknak, így a rendőrségnek is, nagy felelősségük van a helyzet elfajulásában. Mint például a csak Amy néven nyilatkozó áldozat esetében. Őt 13 évesen ragadta el egy grooming gang. Bezárták egy lakásba, ahol 10 férfi bántalmazta szexuálisan. A fiatal lány megőrizte azokat a ruhákat, amelyekben a banda vezetője többször megerőszakolta. „Az összes ruhámat eldugtam a szekrényem aljába. Vérrel és DNS-sel voltak borítva, el voltak szakítva. Mindet átadtam a rendőrségnek” – mondta.

De hiába jelentette be kétszer is a rendőrségen, hogy mi történt vele, hiába adta át a ruháit is vizsgálatra, így is 13 évet kellett várnia, mire elítélték a bántalmazóit. „A rendőrök azt mondták, hogy nincs bizonyítékzsákjuk, és megkérdezték anyámat, hogy van-e fekete szemeteszsákja, amibe betehetik” – mesélte a nő a BBC-nek. Egy héttel később a rendőrség közölte a családdal, hogy elvesztették Amy ruháit, aminek hatására a lány visszavonta a feljelentést.

Amy ügye akkor kezdett el haladni, amikor a családja átadta a teljes aktáját, a népjóléti szolgálat dokumentumait, a rendőrségi jelentéseket és az orvosi leleteit a Times oknyomozó riporterének, Andrew Norfolknak. Norfolk volt az az újságíró, aki feltárta a rotherhami eseteket, és akinek a cikkei miatt már nem lehetett tovább takargatni a botrányt. Amy története volt egyébként az első a rotherhami visszaélések közül, ami nyilvánosságra került.

Amy ügyében a Jay-jelentés volt a következő fordulópont. Amy 2017 és 2018 között három tárgyaláson tanúskodott, perében 10 férfit ítéltek börtönbüntetésre. Később bocsánatot kértek tőle azok a 2014-től hivatalban lévő tisztviselők, akiknek egyébként nem volt közük az ő ügyéhez. 2024-ben végül a BBC cikkének hatására az SYP rendőrei is bocsánatot kértek tőle.

2015-ben a népjóléti ügyekért felelős városi tanács gyermekek elleni szexuális visszaélésekkel kapcsolatos eljárásáról megállapították, hogy a hivatalban zaklató, szexista kultúra uralkodott, amelynek célja az információk eltitkolása és a bejelentők elhallgattatása volt. De nemcsak a város vezetése, hanem a helyi rendőrség is rosszul kezelte a helyzetet. 2003 és 2006 között már rengeteg bizonyíték állt a rendelkezésükre arról, hogy kiszolgáltatott gyerekeket hálóznak be a bűnszervezetek, de nem kezdtek nyomozásba. A 2014-es vizsgálatot is vezető Alexis Jay szerint rendszerszintű problémává vált, hogy az intézmények „a hírnevük védelmét tartják elsődleges céljuknak ahelyett, hogy a gyermekek jóllétét és a szexuális visszaélések pusztító hatását helyeznék előtérbe”.



Alexis Jay (fotó: Stephen Fildes / BBC)

„Azt gondoltuk, hogy amikor az első cikk megjelenik, a rotherhami tanács és a dél-yorkshire-i rendőrség azzal reagál majd, hogy »ez felháborító, intézkedni fogunk«. Ehelyett megkérték a dél-yorkshire-i rendőrséget, indítson bűnügyi nyomozást annak kiderítésére, ki szivárogtatta ki nekem az anyagot” – mesélte később Norfolk.

Végül évekkel az első feljelentések után, a jelentések hatására előbb a városi tanács vezetője mondott le, majd Shaun Wright, Dél-Yorkshire rendőrségi és bűnüldözési biztosa (PCC) is, aki 2005 és 2010 között volt felelős Rotherham gyermekvédelmi szolgálatáért. Lemondott Joyce Thacker, a tanács gyermekvédelmi szolgálatának igazgatója is. Az áldozatok közül néhányan később polgári pert indítottak a rotherhami tanács és a dél-yorkshire-i rendőrség ellen.

A 2020-as évekre már külön munkacsoport foglalkozott a grooming ganggel a brit kormányon belül, a nyomozást pedig elvették az SYP-től, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) indított független nyomozást. A Sky News szerint 2024-ig 61 személyt ítéltek el a rotherhami elkövetők közül, a rendőrök ellen azonban még nem emeltek vádat.

A rotherhami tömeges erőszakok ügye megrázta az Egyesült Királyságot, és hiába telt el 15 év a botrány kirobbanása óta, a téma még mindig aktuális. Nemrég Elon Musk a jelenlegi miniszterelnököt, Keir Starmert is azzal vádolta, hogy ő is felelős az intézményrendszer mulasztásaiért. Starmer ugyanis 2008 és 2013 között az ügyészség vezetője volt. Starmer azzal vágott vissza, hogy éppen az ő hivatali ideje alatt változott meg a hatóságok hozzáállása a bántalmazások áldozataihoz. Emellett állítása szerint ő vitte bíróság elé a legtöbb ügyet.

Az ügy legújabb fordulata, hogy a friss értesülések szerint a hatóságok nem csak mulasztásokkal vádolhatók. 2024 októbere óta hat nő tett feljelentést a dél-yorkshire-i rendőrségen, állítva, hogy rendőrök erőszakolták meg őket, de ennél több áldozat is lehet.

Ali, a rendőr

„Több mint hihetetlen az, amit a beszámolókból megtudtunk” – mondta a BBC-nek a gyerekbántalmazás áldozatait segítő Switalskis Solicitors nevű jogsegélyszolgálat munkatársa, Amy Clowrey, aki 10 éve gyűjti az áldozatok vallomásait. Eddig 30 nő mondta azt a Switalskisnek, hogy tudott a rendőrök szexuális abúzusairól, vagy áldozata is volt annak. Közülük 17-en abba is beleegyeztek, hogy a vallomásukat átadják a hatóságoknak. Sokan azonban nem hajlandók részt venni az SYP nyomozásában, amit a rendőrség saját munkatársai ellen folytat.



Amy Clowrey (fotó: Stephen Fildes / BBC)

A BBC áttekinthette a 30 vallomást. Ezek alapján úgy tűnik, hogy az SYP rendőrei a 90-es évek közepétől nagyjából egy évtizeden át abuzálhatták ugyanazokat a fiatalokat, akik a rotherhami bűnbanda áldozatai is voltak. A legtöbb áldozat tinédzserkorú volt, de volt köztük olyan, aki 11 éves volt a bántalmazások idején. Rá Willow-ként hivatkozott a BBC, őt öt év alatt több száz férfi, köztük két rendőr erőszakolta meg. Az egyik rendőr három éven keresztül tartotta vele a kapcsolatot, rendszeresen megkereste a járőrkocsijával a városban. Ha Willow visszautasította, a rendőr azzal fenyegette, hogy átadja a rotherhami gangnek.

„Úgy voltam vele, hogy inkább egyetlen férfi erőszakoljon meg, vagy egy férfit kelljen orálisan kielégítenem, mint hogy elvigyenek valahová, ahol 15 vagy 20 fickó lenne, egymás után. Így könnyebb volt” – mondta az álnéven nyilatkozó nő.

Willow-t egy ponton illegális abortuszra kényszerítették a banda tagjai. Ekkor találta meg egy ifjúságsegítő, aki felvette a kapcsolatot a gyermekvédelemmel és a rendőrséggel is. Amikor azonban a lányt bevitték a rendőrségre vallomást tenni, megjelent az a járőr, aki éveken át erőszakolta őt. Willow állítása szerint a férfi összetépte a vallomását, végül nem is indult vizsgálat.

Egy másik nő, aki Emma álnéven nyilatkozott, hasonlókról számolt be. Emma nevelőotthonban élt, ahonnan sokszor megszökött. Amikor a rendőrök megtalálták, az egyikőjük megerőszakolta. A nő szerint az illető rendszeresen nevelőotthonos gyerekeket vett célba. „Tudta, hogy senkinek sem hiányoznánk, senki nem jelentené be az eltűnésünket. Tisztában volt vele, hogy semmit nem fogunk tudni mondani. Tudta, hogy felettünk áll” – mondta.

Egyes beszámolókból az derült ki, hogy a rendőrök szexért cserébe drogot adtak a fiatal lányoknak, de a rotherhami bandáknak is szállíthatott kábítószert egy rendőr. Emellett a harmincból hárman azt vallották, hogy összeverték őket a rendőrök.

A Switalskis által begyűjtött vallomások egy részében az áldozatok megnevezték a rendőröket, de a sajtónak átadott vallomásokban kitakarták a neveket. Egy rendőrt viszont név szerint említenek: ő Hassan Ali. Az egykori járőrt azért is lehet megnevezni, mert 2015-ben meghalt. Ő volt az, aki Willow-t is megerőszakolta. Azt mondta a lánynak, hogy mivel más rendőrökkel is lefeküdt, ezért vele is le kell. Willow szerint Hassan Ali kábítószerrel is üzérkedett.



Ő Ali - rájuk bízták a rend fenntartását, ez lett belőle - és ez csak a kezdet (fotó: Ben Lack; további képek az elkövetőkről a kapcsolódó anyagainkban)

Úgy tűnik, hogy az Ali elleni vádak nem alaptalanok, még a halála is összefügghet velük. A férfit 2015-ben részlegesen felmentették a szolgálat alól, mert vizsgálat indult ellene. Az SYP szerint azért indult vizsgálat Ali ellen, mert többszöri visszautasítás ellenére is randizni akart egy nővel, aki szexuális bűncselekmény áldozata volt. Azon a napon, amikor a vizsgálat elindult, Hassant elütötte egy kocsi, egy héttel később pedig belehalt a sérüléseibe.

A rendőröket felügyelő hivatal szerepe sem tiszta

Willow megnevezett egy másik rendőrt, aki hasonlóan járt el vele, és aki szintén kábítószerrel kereskedett. Arról, hogy a férfi szexuális visszaéléseket követett el, egyes források szerint a rendőröket ellenőrző IOPC-n belül is tudtak. Erről Garry Harper, az IOPC egykori nyomozója beszélt a BBC-nek. Harper szerint ahelyett, hogy vizsgálat indult volna a rendőrtiszt ellen, az SYP hagyta, hogy a férfi csendben nyugdíjba vonuljon.

„Jobb esetben ez a hírnevük megóvására irányuló manőver volt. És most nagyon finoman fogalmaztam. Rosszabb esetben egyértelmű korrupció, hogy elengedték” – mondta Harper. Az IOPC tagadta a BBC-nek, hogy tudtak volna Willow vallomásáról, amit az egykori rendőrről tett. A dél-yorkshire-i rendőrség szerint a jelenlegi nyomozásában érintett volt rendőrök közül senki ellen nem volt nemi erőszakkal kapcsolatos vád a nyugdíjazása idején.

Sajátos helyzet, hogy az SYP rendőreinek vélt szexuális visszaélései miatt maga az SYP nyomoz. Alexis Jay meg is döbbent ezen, szerinte a bűnügyi nyomozást át kellene adni egy másik rendőri szervnek, vagy egy független, akár a király alá tartozó testületnek. Jay szerint az intézmények és hatóságok eddig is elsősorban saját hírnevüket védték ahelyett, hogy a gyermekek jóllétéért és a visszaélések ellen küzdenének.

A Switalskis Solicitors munkatársa, David Greenwood sem bízik abban, hogy az SYP megfelelően jár majd el. Szerinte könnyen lehet, hogy egyes rendőrök nem keresik, vagy eltussolják a bizonyítékokat, mert esetleg ismerik az ügyben érintett kollégát. „Biztos vagyok benne, hogy még nem derült ki a teljes igazság a rotherhami korrupcióról” – mondta Greenwood. „A városban nincs elszámoltathatóság – és elszámoltathatóság nélkül továbbra is bizalmatlanság fog uralkodni a dél-yorkshire-i rendőrséggel szemben” – jelentette ki Amy Clowrey, a Switalskis Solicitors munkatársa.

Hayley Barnett, az SYP rendőrfőnök-helyettese megérti, hogy milyen nehéz lehet az áldozatoknak, akiket egyszer már cserbenhagyott a rendőrség, de a vizsgálat minden szempontból az ő érdekeiket figyelembe véve folyik. Szerinte elkötelezett nyomozócsoportjuk dolgozik az ügyön, és három embert már le is tartóztattak.

2024 decembere óta valóban letartóztatták az SYP három volt rendőrtisztjét szexuális bűncselekmények, köztük nemi erőszak kísérlete, nemi erőszak és hivatali visszaélés gyanújával. A bűncselekményeket a gyanú szerint 1995 és 2004 között követték el. Még egyikük ellen sem emeltek vádat. A legutolsó letartóztatás áprilisban történt. Akkor egy 50-es éveiben járó egykori rendőrt tartóztattak le, de óvadék ellenében el is engedték.

Az SYP emellett azzal is érvelt, hogy a munkájukat az IOPC is felügyeli – amivel szemben felmerült, hogy nem szenteltek elég figyelmet a rendőrök elleni vádaknak. Az IOPC volt nyomozója, Garry Harper szerint a felügyelő szerv korábbi vizsgálatait elnézve sem lehetnek nyugodtak a britek. Amikor korábban nyomoztak az SYP ellen beérkező panaszok miatt, 43 hivatalos panasznak adtak helyt. Ám végül egy tisztviselő sem vesztette el állását, és egyiküket sem vonták büntetőjogi felelősségre. Az IOPC szerint a mostani vizsgálatban nem merül fel összeférhetetlenség, és a nyomozóik egyike sem ismeri az SYP-botrányban érintett rendőröket.

