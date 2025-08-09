Külföld :: 2025. augusztus 9. 18:29 ::

Nemzetközi koalíciót hozna létre az EU-Mercosur megállapodás ellen a lengyel elnök

Nemzetközi koalíciót hozna létre Karol Nawrocki Lengyelország frissen beiktatott elnöke az Európai Unió (EU), valamint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai közötti megállapodás ellen - ezt az új lengyel államfő szombaton egy vidéki gyűlésén közölte.

Az ellenzéki jelöltként megválasztott, az elnöki hivatalba szerdán beiktatott Karol Nawrocki országjáró körutat tesz, az utóbbi három napon vidéki gyűléseken vett részt, amelyeken eddig összesen három, a választási kampánya során ígért törvénytervezetet írt alá.

Az északnyugat-lengyelországi Krapiel községben a helyi gazdákkal szombaton rendezett találkozón Karol Nawrocki elmondta: az éppen aláírt tervezet egyik eleme a lengyel agrárpolitikai rendszer fejlesztését szabályozó törvény preambulumának módosítása. Ennek értelmében a kormány köteles lenne megvédeni Lengyelországot az EU-Mercosur-megállapodás következményeitől, valamint az ukrajnai mezőgazdasági termékek beáramlásától.

A preambulumba foglalt rendelkezés "lehetőséget ad a politikai osztálynak arra, hogy kiálljanak a lengyel gazdákért" - jelentette ki Nawrocki.

Úgy vélte: a megoldás "tetszeni fog a gazdáknak egész Európában", hiszen a mezőgazdasági termelők más európai országokban is "nagyon aggódnak az EU-Mercosur megállapodás aláírása miatt". Reményét fejezte ki, hogy az uniós partnerek "ugyanezt az utat fogják követni", és koalíciót hoznak létre a Mercosur-megállapodás ellen. Az ügyben Nawrocki következetes kiállást ígért a nemzetközi porondon.

Stefan Krajewski lengyel mezőgazdasági miniszter múlt hétfőn az RMF FM kereskedelmi rádióban elmondta: tárcája a lengyel mezőgazdaság versenyképességét veszélyeztető EU-Mercosur megállapodás elfogadását blokkoló kisebbség létrehozására törekszik az európai színtéren, de jelenleg ilyen kisebbség nem létezik.

Nawrocki agrárügyi tervezete arról is szól, hogy 2036-ig meghosszabbítanák az állami termőföldek eladási tilalmát. A külföldi cégek általi spekulatív földvásárlás megakadályozását célzó jelenlegi lengyel előírások jövőre veszítik hatályukat.

Csütörtökön Nawrocki a közép-lengyelországi Kalisz városában tett látogatása során a Lódz és Varsó közötti óriásrepülőtér (CPK) építéséről szóló tervezetet látta el kézjegyével. Az előző, a Jog és Igazságosság párt vezette kormány kezdeményezéséhez visszatérő javaslat szerint a CPK és a hozzá kötődő gyorsvasúti hálózat 2031 végéig jönne létre, és a jelenlegi kormány által elfogadott projekthez képest több lengyel várost kötne össze.

Pénteken Nawrocki a délkelet-lengyelországi Kolbuszowában egy családtámogatási tervezetet is aláírt, melynek értelmében a két- vagy többgyermekes családokban a szülők nem fizetnének személyi jövedelemadót. Nawrocki Kolbuszowában bejelentette: hétfőn benyújtja a parlamentbe azt a tervezetet is, amely szerint évi 120 ezer zlotyról (11 millió forint) 140 ezer zlotyra (13 millió forint) emelnék azt a küszöböt, amelyen felül nem 12 százalékos, hanem 32 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetni.

Az új államfő külpolitikai tevékenysége kapcsán szombaton Pawel Szefernaker elnöki kabinetfőnök bejelentette: Karol Nawrocki szeptember 3-ra kapott meghívást a Fehér Házba Donald Trump amerikai elnöktől.

(MTI)