A szerb elnök kemény fellépést jelentett be az erőszakos tüntetőkkel szemben

Kemény fellépést jelentett be a kormányellenes tiltakozókkal szemben Aleksandar Vucic szerb elnök, ezzel reagálva a napok óta tartó, folyamatosan erőszakba torkolló tüntetésekre.

Mint mondta, az ország vezetése néhány napon belül meglepő döntéseket fog hozni, amelyeket határozott akció követ majd. "Ellen fogunk állni a külső nyomásnak, és győzni fogunk" - húzta alá. Hozzátette, mindazokat, akik erőszakos cselekményeket követtek el, előállítják.

A szerb elnök szerint amennyiben nem lesznek határozottabb intézkedések az utcán folyó erőszakkal szemben, eljön a pillanat, amikor valakit megölnek. "Minden mást már megtettek, már csak az maradt, hogy elkezdjenek gyilkolni. Nem túlzok, mondom, napok kérdése, hogy ez megtörténjen. Szó szerint napok kérdése, hogy elkezdjenek a nyílt utcán gyilkolni" - szögezte le.

Aleksandar Vucic azt követően hívott össze rendkívüli sajtótájékoztatót vasárnapra, hogy Belgrádban, Újvidéken és Valjevóban az utóbbi napokban egyre erőszakosabbá váltak a több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések, amelyeket az újvidéki pályaudvar tetejének részleges leszakadása váltott ki. A tiltakozók a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) tagjaival és szimpatizánsaival, valamint a rendőrökkel is összecsaptak, valamint az SNS pártirodáját is felgyújtották.

