A múlt hónapban Észak-Karolinában meggyilkoltak egy 23 éves ukrán menekültet, Iryna Zarutskát, az esetből politikai ügy kerekedett. A charlotte-i közlekedési társaság (Charlotte Area Transit System) pénteken közzétett videójában az látszik, hogy Zarutska egy vonaton ül, amikor hátulról többször megszúrják, látszólag ok nélkül. A gyanúsított a 34 éves Decarlos Brown Jr., aki bíróság elé fog állni emberölés vádjával – írja a BBC nyomán a Telex.
Charlotte polgármestere hétfőn a gyilkosságot a bíróságok és törvényszolgák tragikus kudarcának nevezte, és megígérte, hogy több rendőrt fognak vezényelni tömegközlekedési helyszínekre.
Donald Trump szörnyűnek nevezte a történteket. „Vannak gonosz emberek. Képesnek kell lennünk kezelni ezt. Ha nem tesszük, akkor nincs országunk” – mondta. Az elnök válaszlépésként azt mondta, szigorítják a bűnüldözést a demokraták által irányított városokban.
Észak-Karolina kormányzója, Josh Stein is azt mondta, hogy több rendőrre van szükség az utcákon, hogy az embereket biztonságban tudják tartani. Azt javasolta, hogy az állami törvényhozás hozzon létre egy csomagot a rendőrségi munkaerőhiány kezelésére.
A republikánusok és a jobboldali kommentátorok a bírósági rendszer szerepét kérdőjelezték meg az ügyben, például azt, hogy Brown miért volt szabadlábon annak ellenére, hogy állítólag több bűncselekményt elkövetett már. (Pedig egyszerű a válasz: a fajtársi bírónőnek "köszönhetően" - a szerk.) A CNN szerint ezek között volt fegyveres rablás, lopás, betörés, és nyolc évet ült is már börtönben. Emellett - természetesen - mentális problémái is vannak.
