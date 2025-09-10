Külföld :: 2025. szeptember 10. 16:55 ::

Felszámolja bécsi bázisát a Wizz Air

A Wizz Air diszkont légitársaság a költségek megnövekedése miatt két fázisban felszámolja bécsi bázisát a cég szerdai bejelentése szerint.

Az első fázisban, október 26-án két, a bécsi reptéren állomásoztatott repülőgépet vonnak ki a bázisról és megszüntetik egyúttal a Bilbao és London-Gatwick járatokat. Három további repülőgépet 2026. március 15-én vonnak ki a bécsi reptérről a Wizz Air összes többi bécsi járatának megszüntetésével együtt.

A Wizz Air 2018 októberében nyitotta meg bécsi bázisát és jelenleg öt Airbus A321neo repülőgépet állomásoztat ott. A gépek 28 célállomást szolgálnak ki 20 országban.

A kivonulás okaként a közép- és kelet-európai kulcsfontosságú piacokra összpontosító üzleti stratégia mellett a megnövekedett repülőtéri díjakat és adókat, valamint a földi kiszolgálás magasabb költségeit nevezte meg közleményében a légitársaság. "A bécsi bázis üzemeltetése már nem egyeztethető össze az ultra-alacsony költségű üzleti modellel" - fogalmaz a közlemény.

A légitársaság közölte, hogy az osztrák utasokat továbbiakban a közeli pozsonyi, illetve a budapesti repterekről fogják kiszolgálni. A járatfoglalásban már érintett utasokat közvetlenül kiértesítik és vagy visszatérítést, vagy másik Wizz Air járatra való átfoglalást ajánlanak fel nekik.

Az érintett munkavállalóknak hálózatán belül más telephelyeken vagy más pozíciókban kínál fel állást a Wizz Air. "A bécsi kollégákat állásajánlatokkal fogjuk támogatni folyamatosan növekvő hálózatunkban" - mondta Mauro Peneda, a Wizz Air Malta ügyvezető igazgatója.

(MTI)