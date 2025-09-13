Külföld :: 2025. szeptember 13. 13:10 ::

A szíriai elnök elismerte, hogy tárgyalások zajlanak hazája és az agresszor zsidó állam között

A szíriai elnök megerősítette, hogy biztonsági egyeztetések zajlanak az arab ország és Izrael között.

Ahmed es-Saraa az el-Ihbaríjja nevű állami televíziós csatornának adott, péntek este sugárzott interjújában azt mondta, Izrael Bassár el-Aszad szíriai elnök tavaly decemberi megbuktatása után úgy gondolta, hogy az új damaszkuszi vezetés semmisnek tekinti a két ország között 1974-ben megkötött egyezményt, jóllehet az új kormányzat az első perctől fogva hangoztatta, hogy kész azt tiszteletben tartani.

Szíria és Izrael 1948 óta hivatalosan háborúban áll egymással, 1974-ben viszont - az 1973-as jom kippuri háború lezárultával - tűzszüneti megállapodást írtak alá, amelynek keretében a felek a Golán-fennsíkon ütközőzónát hoztak létre.

Az azóta az ENSZ által felügyelt területet Aszad megbuktatása után az izraeli hadsereg elfoglalta, Saraa pedig az interjúban elmondta, a megbeszélések célja, hogy Izrael visszatérjen a tavaly december 8-a előtt elfoglalt állásaihoz.

Az izraeli hadsereg többször intézett támadást Szíria ellen Aszad elűzése óta. Az ismétlődő katonai agressziót cinikusan azzal indokolta, hogy így akarja megakadályozni, hogy az arab ország fegyverkészlete a szélsőségesek kezére jusson, illetve a Szíriában élő drúz közösség védelmével is próbált érvelni.

(MTI nyomán)