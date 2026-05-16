Szerepcsere: ha így folytatja, Orbán lesz az, aki diktatúrázni fog

A "jobboldali nyilvánosság" elleni fellépéssel vádolta a kormányt Orbán Viktor volt miniszterelnök a Magyar Nemzet online oldalán szombaton közzétett interjúban.

A volt kormányfő közölte: a hatalom el akarja hallgattatni a "jobboldali nyilvánosságot" (természetesen nem avalódi jobboldali médiumokra gondol, hanem a saját talpnyalóira - a szerk.), a marketing- és médiaszerződéseket nem teljesíti, számlákat fagyaszt be, utalások maradnak el.

A Balásy-ügy sem elszámoltatás, hanem a jobboldali nyilvánosság megbénítását célzó, hidegvérű politikai akció - tette hozzá.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy az új kormány nyilvánosan, sajtóeseményeken sérteget, gyaláz ún. jobboldali újságírókat.



"Tigrisek vagyunk, nem nyulak" - ezt is mondta a poltikai közössége összeomlása közben készült interjúban Orbán (fotó: Fischer Zoltán / Magyar Nemzet)

"Meg kellene érteniük, hogy fordítva ülnek a lovon" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a sajtó kérdez, ők válaszolnak normális, emberi hangnemben, de "a sajtó sem viselkedhet pipogya módon, ha feladja az önbecsülését, meg is érdemli, hogy felmossák vele a padlót".

A választásról a politikus azt mondta, hogy azt a fiataloknál vesztették el, de ott drámai mértékben; az okok megértése a következő időszak legfontosabb feladata lesz, amelyhez a jobboldali szellemi élet teljes tudására és kapacitására szükség lesz.

A Fidesz elnöke kiemelte, tizenhat év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le. Jelezte: ellenzéki munkájuk "elrugaszkodási pontja", hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt (ha Magyarország alatt az ő bandáját érti, akkor kétségkívül igaza van; látványos, hogy mennyire nem tudja beismerni a bűneiket, amelyekkel nyakunkra hozták ezt a "rendszerváltást" - a szerk.), a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve, amelyre könnyebben lehet ellenzéki politikát építeni, mint a négyéves kormányzásra 2002 után.

Magyar Péter bizarrnak találja az aggodalmát

Bizarrnak nevezte Magyar Péter szombaton Facebook-oldalán azt, hogy Orbán Viktor a sajtó szabadságáért aggódik.

A kormányfő úgy fogalmazott: "van abban valami egészen bizarr, amikor egy bukott miniszterelnök, aki korábban eltaposandó rovarnak nevezte az újságírókat, ma már a sajtó szabadságáért aggódik…"

(MTI nyomán)