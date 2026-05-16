Háború :: 2026. május 16. 16:25 ::

Több mint ötszáz ukrán katona holttestét szállították haza

Az oroszok elleni háborúban elesett több mint ötszáz ukrán katona holttestét szállították haza - közölte a hadifoglyokkal való bánásmóddal foglalkozó ukrán koordinációs törzs szombaton a Facebookon anélkül, hogy megjelölte volna, melyik napon történt az átadás.

A közleményben azt írták: 528 olyan holttestet szállítottak Ukrajnába, amelyet az oroszok elesett ukrán katonaként adtak át.

A koordinációs törzs kiemelte, hogy az ukrán hatóságok és szakértői intézmények mindent megtesznek a holttestek azonosításáért.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország szombatra virradóan 294 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 269-et semlegesíteni tudott. Rögzítették viszont húsz csapásmérő drón becsapódását 15 helyszínen és roncsok lezuhanását kilenc helyen.

Az orosz csapatok reggel drónokkal támadták a dél-ukrajnai Herszont, valamint tüzérségi támadást is indítottak a város ellen. Ezek következtében megsebesült nyolc civil, köztük egy 15 éves fiú - közölte a megyei kormányzói hivatal.

Ukrajna második legnagyobb városában, a keleti országrészben fekvő Harkivban - Oleh Szinyehubov megyei kormányzó közlése szerint - az orosz erők csapást mértek egy Molnyija típusú drónnal, aminek következtében három férfi megsebesült.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok éjjel tömeges dróntámadást indítottak a régió déli részére, és károkat okoztak lakóépületekben és kikötői létesítményekben. Eddig két sebesültről tudnak. Kiemelte, hogy az egyik drón egy ötemeletes lakóépületbe csapódott be. Izmajil város környékén megrongálódtak az elektromos légvezetékek, ami áramkimaradást okozott a járás 39 településén, következésképpen 22 662 háztartás áramszolgáltatás nélkül maradt - tette hozzá közleményében az izmajili járási állami közigazgatás.

(MTI)