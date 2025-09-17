Külföld :: 2025. szeptember 17. 08:39 ::

Moszkva haditechnikai együttműködésre készül Bagdaddal

Moszkva a haditechnika minden területén kész a Bagdaddal való együttműködésre - jelentette ki Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanácsának titkára, amikor Bagdadban fogadta őt Szabit Abbászi iraki védelmi miniszter.





"Készek vagyunk az együttműködésre minden területen, beleértve a modern fegyverek és haditechnika szállítását is" - mondta Sojgu a RIA Novosztyi hírügynökség szerda reggeli beszámolója szerint.

Az orosz biztonsági tanács elnöke, akit mások mellett fogadott Abdul Latif Rasid iraki elnök és Mohammed asz-Szudáni kormányfő is, rámutatott, hogy az orosz fegyverek és haditechnikai eszközök valós harci körülmények között is bizonyítottak.

"Más jelentős szereplőktől eltérően Oroszország szélesebb körű védelmi megoldásokat kínál külföldi partnereinek a légvédelem és a rakétatechnika területén, egyebek között a légi és haditengerészeti technika számára, ami lehetővé teszi a védelmi potenciál és a régióban betöltött pozíció megerősítését" - hangoztatta.

Sojgu Bagdadban kifejezte reményét, hogy az ország kormányfője részt vesz majd Moszkvában október 15-én megtartandó első orosz-arab csúcstalálkozón.

