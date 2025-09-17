Moszkva a haditechnika minden területén kész a Bagdaddal való együttműködésre - jelentette ki Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanácsának titkára, amikor Bagdadban fogadta őt Szabit Abbászi iraki védelmi miniszter.
🚨⚡️BREAKING AND UNUSUAL— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 16, 2025
Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu arrives in Baghdad for an important working visit, holding meetings with top political and military leadership.
Shoigu:
"Communications between Russia and Iraq are intensifying in various fields,… pic.twitter.com/1TdE9TLSYo
"Készek vagyunk az együttműködésre minden területen, beleértve a modern fegyverek és haditechnika szállítását is" - mondta Sojgu a RIA Novosztyi hírügynökség szerda reggeli beszámolója szerint.
Az orosz biztonsági tanács elnöke, akit mások mellett fogadott Abdul Latif Rasid iraki elnök és Mohammed asz-Szudáni kormányfő is, rámutatott, hogy az orosz fegyverek és haditechnikai eszközök valós harci körülmények között is bizonyítottak.
"Más jelentős szereplőktől eltérően Oroszország szélesebb körű védelmi megoldásokat kínál külföldi partnereinek a légvédelem és a rakétatechnika területén, egyebek között a légi és haditengerészeti technika számára, ami lehetővé teszi a védelmi potenciál és a régióban betöltött pozíció megerősítését" - hangoztatta.
Sojgu Bagdadban kifejezte reményét, hogy az ország kormányfője részt vesz majd Moszkvában október 15-én megtartandó első orosz-arab csúcstalálkozón.
(MTI)