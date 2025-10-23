Külföld :: 2025. október 23. 17:46 ::

Kémkedés gyanújával tartóztattak le két magyar állampolgárt Boszniában, egyikük volt kémelhárító tiszt lehet

Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek két magyar állampolgárt Bosznia-Hercegovinában - erősítette meg a boszniai rendőrség csütörtökön.

A két férfit a kelet-boszniai Tuzlában fogták el, miután olyan bejelentés érkezett egy helyi lakostól, hogy gyanúsan viselkedő személyeket látott.

A rendőrség a férfiakat átadta a külföldiekkel foglalkozó szolgálatnak, bosznia-hercegovinai tartózkodásuk okait a Tájékoztatási-biztonsági Ügynökség is vizsgálja.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 73 éves G. B. és a 63 éves J. G. azt mondta, hogy október 20-án lépett be Bosznia-Hercegovinába. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy törvényesen vagy illegálisan léptek-e be az országba, és miért utaztak oda.

Az állami nyomozóhivatal (SIPA) szóvivője megerősítette, hogy elfogtak két magyar állampolgárt, és az ügynökség nyomozást indított.

Frissítés: hangrögzítők és kamerák a baseballsapkában

A Klix portálnak névtelenül nyilatkozó, a nyomozást ismerő források szerint a két magyar állampolgárt csütörtökön állították elő, majd átadták őket a Bosznia-Hercegovinai Belbiztonsági Minisztérium keretében működő Külföldiekért Felelős Szolgálatnak. A nyomozásba a Bosznia-Hercegovinai Hírszerző és Biztonsági Ügynökség (OSA) is bekapcsolódott.

A Raport portál arról számolt be, hogy az előállított magyaroknál hangrögzítőket találtak, és kamerák voltak rejtve a baseballsapkáikba.

Az egyik őrizetbe vett férfit állítólag B. Gy.-ként azonosították. A Klix.ba portál nem hivatalos információi szerint egy 73 éves férfiről van szó, aki 1975 és 1979 között hivatásos katonaként szolgált a Magyar Néphadseregben. Ezt követően a belügyminisztériumba helyezték át.

Később több szakértői beosztásban dolgozott a Magyar Köztársaság Információs Hivatalában, egy ideig pedig független biztonsági tanácsácsként is tevékenykedett. Miután megszerezte a magánnyomozói engedélyt, saját biztonsági tanácsadó és magánnyomozó ügynökséget alapított, amelyet a mai napig vezet.