A brazil szövetségi rendőrség (PF) őrizetbe vette Jair Bolsonarót, miután ügyvédei előző nap házi őrizetet kértek egészségügyi okokra hivatkozva. A brazil CNN írja, hogy a hatóság közlése szerint a legfelsőbb bíróság (STF) által jóváhagyott, a rendőrség által kezdeményezett megelőző letartóztatási parancsot hajtották végre az egykori elnök Jardim Botânico nevű, zárt lakóparkban lévő otthonában - idézi a Telex.
A házhoz jelöletlen rendőrautók érkeztek, ahonnan Bolsonarót a PF központjába vitték, és körülbelül 6:35-kor szállt ki a járműből. A volt elnököt ezt követően az Országos Kriminalisztikai Intézetben (INC) vetették alá orvosszakértői vizsgálatnak.
Rendőrségi források a CNN-nek azt mondták, hogy a letartóztatási indítványt végül az a virrasztás gyorsította fel, amelyet Bolsonaro legidősebb fia, Flávio Bolsonaro szenátor hirdetett meg a családi lakópark előtt.
A Reuters pénteken arról számolt be, hogy Bolsonaro ügyvédei beadványban kérték Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bírótól, hogy engedje, hogy a volt elnök a 27 éves börtönbüntetését házi őrizetben tölthesse. Indoklásuk szerint a 70 éves politikus állapota – főként a 2018-as kampány során elszenvedett késelés óta vissza-visszatérő bélrendszeri problémák miatt – életveszélyessé tennék a börtönkörülményeket. Ráadásul szeptemberben bőrrákot is diagnosztizáltak a volt elnöknél. A legfelsőbb bíróság egyelőre nem döntött a beadványról.
Az Egyesült Államok korábban már jelezte, hogy boszorkányüldözésként kezelik a Bolsonaro elleni vádakat és retorziót helyeztek kilátásba az esetleges bebörtönzése esetében.
Kapcsolódó: