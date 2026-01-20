Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön tett közzé egy képet magáról, amelyen alelnöke és külügyminisztere társaságában kitűzi az amerikai zászlót egy jeges, hegyvidéki tájon, ahol egy táblán az alábbi felirat olvasható: Grönland, amerikai terület 2026 óta.
Egy másik, szintén mesterséges intelligenciával készült képen Trump európai vezetők társaságában látható, előttük pedig egy olyan térkép van felállítva, melyen a teljes észak-amerikai féltekét – illetőleg Venezuelát – csillagos sávos zászló fedi, nemcsak Grönlandot, hanem Kanadát is.
Az alábbi MI-videókat még nem tette közzé, de talán csak idő kérdése...
Trump Reacts as Europe Moves to “Defend” Greenland 😂— Hatim's Shorts (@HatimsShorts) January 16, 2026
European leaders send military forces to Greenland to show unity and defense. Trump and Marco Rubio watch what’s happening inside the base.
Made with AI, just for fun!#Trump #Greenland #Europe #military #Funny pic.twitter.com/jJfYNmz8jK
Trump Offers $100K in Greenland - Zelensky Shows Up 😂— Hatim's Shorts (@HatimsShorts) January 14, 2026
Made with AI, just for fun.#Trump #Greenland #Europe #Zelensky #Funny pic.twitter.com/EQE0KTlzeg
Ezt pedig egészen biztosan nem rakja ki:
Okay, this is funny! 😆#Macron #trump #iran #Greenland #venezualapic.twitter.com/PK0WXPgx9x— Mɗ Ammar (@__mdAmmar) January 20, 2026
(Kuruc.info - 24 nyomán)