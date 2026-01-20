Külföld, Extra :: 2026. január 20. 10:35 ::

Trump már kitűzte az amerikai zászlót Grönlandon - igaz, egyelőre még csak a közösségi oldalán

Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön tett közzé egy képet magáról, amelyen alelnöke és külügyminisztere társaságában kitűzi az amerikai zászlót egy jeges, hegyvidéki tájon, ahol egy táblán az alábbi felirat olvasható: Grönland, amerikai terület 2026 óta.

Egy másik, szintén mesterséges intelligenciával készült képen Trump európai vezetők társaságában látható, előttük pedig egy olyan térkép van felállítva, melyen a teljes észak-amerikai féltekét – illetőleg Venezuelát – csillagos sávos zászló fedi, nemcsak Grönlandot, hanem Kanadát is.

Az alábbi MI-videókat még nem tette közzé, de talán csak idő kérdése...





European leaders send military forces to Greenland to show unity and defense. Trump and Marco Rubio watch what’s happening inside the base.



Made with AI, just for fun!#Greenland #Europe #military #Funny pic.twitter.com/jJfYNmz8jK Trump Reacts as Europe Moves to “Defend” Greenland 😂European leaders send military forces to Greenland to show unity and defense. Trump and Marco Rubio watch what’s happening inside the base.Made with AI, just for fun! #Trump January 16, 2026

Ezt pedig egészen biztosan nem rakja ki:

(Kuruc.info - 24 nyomán)