Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön tett közzé egy képet magáról, amelyen alelnöke és külügyminisztere társaságában kitűzi az amerikai zászlót egy jeges, hegyvidéki tájon, ahol egy táblán az alábbi felirat olvasható: Grönland, amerikai terület 2026 óta.
Egy másik, szintén mesterséges intelligenciával készült képen Trump európai vezetők társaságában látható, előttük pedig egy olyan térkép van felállítva, melyen a teljes észak-amerikai féltekét – illetőleg Venezuelát – csillagos sávos zászló fedi, nemcsak Grönlandot, hanem Kanadát is.
Az alábbi MI-videókat még nem tette közzé, de talán csak idő kérdése...
Ezt pedig egészen biztosan nem rakja ki:
(Kuruc.info - 24 nyomán)
