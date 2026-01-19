Külföld, Háború :: 2026. január 19. 12:14 ::

A sértődött óvodás neve Trump - nem nekem adtátok a Nobel-díjat, nem érdekel többé a béke, Grönlandot akarom!

Levelet írt Donald Trump amerikai elnök a norvég kormányfőnek, amelyben kifejtette, hogy nem érzi többé kötelességének, hogy kizárólag a békére gondoljon.

"Tekintettel arra, hogy Norvégia úgy döntött, nem nekem adja a Nobel-békedíjat elismerésül azért, hogy több mint nyolc háborúnak vetettem véget, nem érzem többé kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak, bár persze mindig meghatározó lesz, mostantól gondolhatok arra is, mi a jó az Egyesült Államoknak" - állt Trump vasárnapi keltezésű levelében, amelynek kézhez vételét Jonas Gahr Store norvég kormányfő is megerősítette hétfőn.

A levélben Trump azt is hozzátette: arra törekszik, hogy teljesen átvegye az ellenőrzést Grönland felett.

"Dánia nem tudja megvédeni a területet Oroszországtól vagy Kínától, és amúgy is miért övék a tulajdonjog? Nincsen erről szóló dokumentumuk, csak annyi történt, hogy egy hajó kikötött ott több száz évvel ezelőtt, de a mi hajóink is ugyanúgy kikötöttek ott" - írta Donald Trump, hangoztatva, hogy a világ mindaddig nem lesz biztonságban, amíg az Egyesült Államok "át nem veszi a teljes és totális ellenőrzést Grönland felett".

Jonas Gahr Store elmondta: a levelet arra válaszul kapta az amerikai elnöktől, hogy a finn államfővel együtt előzőleg rövid üzenetet küldtek neki, amelyben kifogásolták, hogy büntetővámokkal fenyegette meg azokat az európai szövetségeseit, amelyek ellenzik Grönland amerikai annektálását. A norvég és a finn vezető egyúttal a feszültség enyhítését szorgalmazta, és telefonos egyeztetést kezdeményezett.

Store jelezte azt is, több alkalommal tájékoztatta Trumpot arról, hogy a Nobel-békedíj odaítéléséről nem a norvég kormány, hanem tőle független öttagú bizottság dönt.

Donald Trump az utóbbi hónapokban többször is szóba hozta, hogy véleménye szerint ő érdemelné meg a legjobban a Nobel-békedíjat, amelyet tavaly María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőnek ítéltek oda Oslóban. Machado múlt héten a Fehér Házban találkozott az amerikai elnökkel, akinek odaajándékozta a kitüntetéséhez kapott aranyérmét, annak ellenére, hogy a Nobel-bizottság szerint a díj semmilyen módon nem ruházható át.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO January 16, 2026

A tini szépségkirálynői szalagját és az akkor viselt ruhát sajnos nem adta át, így csak a mesterséges intelligencia révén tudhatjuk meg, mire számíthattunk volna:

pic.twitter.com/bYclyKvwQU BREAKING: after Valenzuela Opposition leader Maria Corina Machado presented Donald Trump with her Nobel Prize, she also presented him with her Miss Teen Venezuelan sash, as well as the original dress she wore when she won it. #PeacePrize January 16, 2026

(MTI nyomán)