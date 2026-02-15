Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. február 15. 12:22 ::

Ítélet várható Szicíliában a magyar turistanőket szexuálisan bántalmazó migránsok ügyében

A szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását, amely ítélettel zárulhat az elkövető három marokkói állampolgárral szemben - értesült az MTI.

A férfiakkal szemben az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok között szerepel az is, hogy kábítószert birtokoltak, és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat.

Az ügyészség megítélése szerint a bűncselekmény bizonyított, így nincsen további nyomozásra vagy vizsgálati időre szükség. A vádlottak gyorsított eljárást kértek, ami azt jelenti, hogy a bíróság nagy valószínűséggel a hétfői, első tárgyaláson ítéletet hozhat.

A gyorsított eljárás értelmében a kiszabott büntetés egyharmadát elengedik.

Az olasz joggyakorlat értelmében gyorsított eljárás esetén a tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik.

Marokkói állampolgárokról van szó, ketten huszonhárom évesek, a harmadik pedig huszonöt: Maarof Hamzát, Achab Marwant és Barchan Soufiant mostanáig a Catania közeli Paterno börtönében tartották fogva.

A bűncselekmény elkövetésekor mind a hárman illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, ami azonban ebben az eljárásban nem kerül büntetésre.

A két nő nem lesz jelen a tárgyaláson. Védőügyvédjük Massimiliano Scaringella az MTI-nek hangsúlyozta, hogy az áldozatok traumát éltek át, magánéletük védelmében távol kívánnak maradni.

(MTI nyomán)

