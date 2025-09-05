Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. szeptember 5. 15:38 ::

Három marokkói erőszakolt meg két magyar nőt Szicíliában

Három marokkói állampolgárságú férfit – 21, 22 és 24 éveseket – vett őrizetbe az olasz rendőrség, miután a gyanú szerint csoportos nemi erőszakot követtek el két fiatal magyar nő ellen Catania közelében – közölte az ANSA hírügynökség nyomán a Liner.

A hatósági információk szerint a két magyar turista a tengerparton töltötte a napot, majd a szállásukra szerettek volna visszajutni. Két férfi felajánlotta, hogy elviszi őket a panziójukba, azonban ahelyett, hogy oda vitték volna őket, egy félreeső helyre hajtottak, ahol csatlakozott hozzájuk a harmadik gyanúsított.

A források szerint „a harmadik férfi kokainfogyasztásra kényszerítette a nőket, majd a három férfi szexuális cselekményekre kényszerítette őket.”

A rendőrség az egyik áldozat testvérének gyors reakciójának köszönhetően találta meg a gyanúsítottakat. A nővér ugyanis, miután nem tudta elérni a húgát, bejelentést tett, és aktiválta a telefon helymeghatározó funkcióját. A nyomkövetés segítségével a rendőrök a Catania tartományában található Paternò egyik terén bukkantak rá a három férfira, akik a furgonjuk mellett álltak, miközben a két magyar nő sírva ült egy padon.

A hatóságok a helyszínen elfogták a gyanúsítottakat, majd előállították őket. A két áldozatot kórházba szállították orvosi vizsgálatra és ellátásra, ezt követően hivatalos feljelentést tettek. A három arab ellen csoportos nemi erőszak vádjával indult eljárás, és előzetes letartóztatásban várják a további jogi lépéseket.