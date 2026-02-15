Külföld :: 2026. február 15. 18:33 ::

Brit külügyminiszter: összehangolt válaszintézkedésekre van szükség Oroszországgal szemben Alekszej Navalnij meggyilkolása miatt

Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint összehangolt válaszintézkedésekre van szükség Oroszországgal szemben, miután kiderült, hogy egy dél-amerikai mérgező békafajta bőréből kinyert méreggel gyilkolták meg oroszországi börtönében a két éve elhunyt Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikust.

Oroszország londoni nagykövetsége ugyanakkor "bizonyítékok nélküli médiahisztériának" minősítette vasárnapi reagálásában a mérgezésről előző nap Londonban ismertetett többhatalmi bejelentést.

A brit külügyminisztérium által szombaton közzétett nyilatkozat szerint - amelyhez a német, a francia, a svéd és a holland kormány is csatlakozott - az ellenzéki aktivista szervezetéből kivont mintákban a laboratóriumi tesztek az ecuadori nyílméregbéka bőrében található méreganyag jelenlétét mutatták ki, és a közös vizsgálatok alapján Navalnij halálát nagyon nagy valószínűséggel ez a mérgező anyag okozta.

A tárca szerint Oroszország a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) megsértésével szerezte be és alkalmazta ezt a mérget.

A brit külügyminisztérium nem részletezte, hogy London miként jutott hozzá a néhai ellenzéki orosz politikus szervezetéből származó vizsgálati mintához.

Yvette Cooper brit külügyminiszter a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában ugyanakkor kijelentette: a brit kormány európai partnereivel Navalnij két évvel ezelőtti halála óta dolgozott az igazság kiderítésén, és a megszerzett bizonyítékok szerint a néhai orosz ellenzéki politikus szervezetében az elhalálozás időpontjában jelen volt a tesztekkel kimutatott halálos méreganyag.

Cooper úgy fogalmazott: kizárólag az orosz rezsimnek voltak eszközei, indítékai és lehetőségei arra, hogy ezt a halált okozó mérget alkalmazza Navalnij ellen, akit akkoriban egy szibériai büntetőtelepen tartottak fogva.

Hozzátette: az előző napi közös közleményt aláíró európai országok intézkedés céljából értesítették a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW), mivel megítélésük szerint Navalnij megmérgezésével Oroszország megszegte a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt (CWC).

A brit külügyminiszter szerint a nyugati szövetségeseknek saját hatáskörükben is összehangolt válaszlépéseket kell tenniük ebben az ügyben, beleértve az Oroszországgal szembeni szankciók még további szigorítását.

Yvette Cooper úgy fogalmazott: a nyugati szövetségesek a hidegháború után abban reménykedtek, hogy megszűnik Európa biztonságának fenyegetettsége Oroszország részéről, ez azonban nem történt meg, az orosz fenyegetettség "visszatért", és emiatt Európának mindig készen kell állnia a válaszlépésekre.

Oroszország londoni nagykövetsége a Navalnij megmérgezéséről szóló többhatalmi bejelentésre reagáló nyilatkozatában úgy fogalmazott: a Szkripal-ügyhöz hasonlóan ezúttal is csak harsány vádaskodások hangzanak el médiahisztéria kíséretében, miközben "a bizonyítékok száma zéró".

"Végül is akkor most miről van szó: egy dél-amerikai békafajta bőréből kinyert méregről, vagy novicsokról?" - áll az orosz nagykövetség reagálásában.

A diplomáciai képviselet ezzel arra utalt, hogy a brit hatóságok vizsgálata szerint Oroszország novicsok típusú katonai idegméreggel próbálta meggyilkolni 2018-ban Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynököt, aki Angliában élt.

Szkripal életben maradt, és jelenleg a brit titkosszolgálatok védelme alatt ismertlen helyen tartózkodik, a merényletkísérletben azonban egy brit állampolgár meghalt, miután megtalálta hamis parfümös fiolában hátrahagyott méreganyagot.

A londoni orosz nagykövetség nyilatkozata szerint "ezeknek a nevetséges színjátékoknak" egyértelműen az a céljuk, hogy felélesszék a nyugati társadalmakban már gyengülő "oroszellenes szenvedélyeket", és ha ehhez éppen nem kínálkozik ürügy, akkor "vesződséges munkával kitalálnak egyet".

Mindebben a politikai szerveződésekkel és a nyugati hírszerző szolgálatokkal összejátszó médiaorgánumok szervilis módon részt vesznek - fogalmaz nyilatkozatában Oroszország londoni nagykövetsége.

(MTI)