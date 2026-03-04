Külföld :: 2026. március 4. 09:25 ::

35 év után végeztek ki egy rendőrgyilkos négert Floridában

Egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit végeztek ki kedden Floridában; az 53 éves Billy Kearsen halálos injekcióval hajtották végre az ítéletet - közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság.



Fotó: Florida Department of Corrections

Ez az ötödik kivégzés az Egyesült Államokban az év eleje óta, mindet halálos injekcióval hajtották végre, ebből hármat Floridában.

Billy Kearse 18 évesen, 1991 januárjában egy közúti ellenőrzés során halálosan megsebesített egy rendőrt annak szolgálati fegyverével.



Fotó: Crystal Vander Weit / TCPalm

(Pontosabban 14 golyóval végezte ki, amiért a fehér rendőr le akarta tartóztatni, miután jogosítvány nélkül vezetett, és hamis nevet adott meg a néger - a szerk.)



Fotó: Amnesty USA

Az Egyesült Államokban 2025-ben összesen 47 kivégzés történt, ebből 39-et halálos injekcióval hajtottak végre. Az elmúlt évtizedben évente mintegy 20 kivégzés volt, a tavalyinál többet, 52-t 2009-ben jegyeztek fel.

Az Egyesült Államok 50 államából 23-ban eltörölték a halálbüntetést, háromban - Kaliforniában, Oregónban és Pennsylvaniában - pedig a kormányzó döntése alapján moratóriumot rendeltek el a kivégzésekre.

(MTI nyomán)