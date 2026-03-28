2026. március 28. 22:14

Illegális bányák ellen intézett légicsapásokat az ecuadori hadsereg

Az ecuadori hadsereg légicsapásokat intézett az ország északi részén lévő Carchi tartomány illegális bányakitermeléséről hírhedt körzete ellen - jelentette be a latin-amerikai ország védelmi minisztériuma helyi idő szerint pénteken.

A kolumbiai határ mellett végrehajtott négynapos művelet során a hadsereg mintegy 50, engedély nélkül működő bánya bejáratát bombázta le.

A térség illegális bányakitermelése körülbelül napi 300 ezer dollár (101 millió forint) hasznot hoz a bányák üzemeltetőinek, a tárca pedig kiemelte, hogy a művelet segítségével mintegy 110 millió dollárnyi (37 milliárd forint) kárt sikerült okozni mind az üzemeltetőknek, mind a térségben aktív fegyveres bandáknak.

"Kevés idejük maradt hátra, és csak két lehetőségük van: a börtön vagy a pokol" - szögezte le a közösségi médiában közzétett üzenetében Gian Carlo Loffredo védelmi miniszter.

Daniel Noboa ecuadori elnök március elején jelentette be, hogy a dél-amerikai ország "új szakaszba lép a kábítószer-terrorizmus és az illegális bányászat elleni küzdelemben".

Az ország már 2023-ban nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítette az illegális bányászatot arra hivatkozva, hogy a törvénybe ütköző tevékenység pénzmosással és fegyvercsempészettel áll összefüggésben, egyúttal terroristának nyilvánította a kábítószer-csempészetben és törvénytelen bányászatban érdekelteket.

