2026. március 30. 12:13

Trump enyhíti a Kuba elleni olajblokádot

Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén tett nyilatkozatával gyakorlatilag a Kuba elleni de facto olajblokád enyhítését jelezte, amikor közölte: nem ellenzi, hogy egy orosz tanker nyersolajat szállítson a karibi szigetországba.

Trump hangsúlyozta, hogy "nincs problémája" azzal sem, ha más országok is olajat juttatnak el Kubába, mondván, a lakosságnak szüksége van energiára, még ha ez a havannai vezetést is segíti.

A szankcionált, az orosz "árnyékflottához" tartozó Anatoly Kolodkin tanker vasárnap Kuba keleti partjai közelében haladt, és várhatóan hétfőn ér kikötőbe. A hajó a becslések szerint 650-730 ezer hordó nyersolajat szállít, ami a jelenlegi jegyrendszer mellett akár egy hónapig is fedezheti Kuba szükségleteit.

Az Egyesült Államok parti őrsége nem kapott utasítást a hajó feltartóztatására, noha erre lett volna lehetőség - írta a The New York Times amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

Kuba három hónapja nem kapott olajszállítmányt, miután Washington leállította a venezuelai exportot, és vámfenyegetésekkel riasztotta el a többi beszállítót, köztük Mexikót is. Az ellátási hiány súlyos energiaválságot idézett elő: szigorú üzemanyag-racionálás és ismétlődő áramszünetek sújtják a mintegy 10 milliós országot.

Washington korábban ideiglenesen enyhítette az orosz olajszektorra vonatkozó szankciókat az iráni háború miatt szűkülő globális kínálat ellensúlyozására, bár ezek az intézkedések hivatalosan nem terjedtek ki Kubára.

(MTI)