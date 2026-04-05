Külföld :: 2026. április 5. 19:29 ::

Kijev szerint nincs köze Ukrajnának a szerbiai gázvezeték közelében talált nagy erejű robbanóanyaghoz

Kijev "határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat", amelyekkel "megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni" a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal - közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.

Az X-en közzétett bejegyzésében a szóvivő leszögezte: "Ukrajnának semmi köze nincs ehhez" az akcióhoz.

Hozzátette: "a legnagyobb valószínűséggel egy 'hamis zászlós' orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része".

(MTI)