2026. április 10. 06:52

Mínuszban zárta az első negyedévet a román autógyártás

Az első negyedévben 128 419 személygépkocsit gyártottak Romániában - írja az economedia.ro az ágazati vállalatokat tömörítő ACAROM közleménye alapján. Az idei termelés 5,4 százalékkal marad el a tavalyitól.

Január 1. és március 31. között az Automobile Dacia 64 679 járművet gyártott, 14 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában. A Ford Otosan termelése 6 százalékkal 63 740 darabra nőtt.

Az ágazat teljesítménye az év első három hónapjának mindegyikében elmaradt a tavalyitól. Márciusban 48 175 személygépkocsit szereltek össze Romániában, 4,5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A Dacia termelése 10,9 százalékkal 27 230 egységről 24 264-re csökkent, míg a Fordé 2,9 százalékkal, 23 911-ről 23 233-ra esett vissza.

2025-ben Németország, Spanyolország, Csehország, Franciaország és Szlovákia mögött Románia volt a hatodik legnagyobb autógyártó az Európai Unióban. Az Automobile Dacia és a Ford Otosan összesen 452 255 személyautót gyártott, 5 százalékkal kevesebbet, mint 2024-ben.

A román autógyártás 2023-ban volt a csúcson 506 099 személygépkocsival.

(MTI)