Egynapos sztrájkba lépnek a Lufthansa légiutas-kísérői pénteken

A Lufthansa légiutas-kísérői pénteken egynapos sztrájkot tartanak, ami késéseket, járattörléseket okozhat.

Az UFO szakszervezet két okkal indokolja a munkabeszüntetést. Egyrészt azzal, hogy nem sikerült tető alá hozni a kollektív bérmegállapodást. Másrészt pedig holtpontra jutottak a CityLine regionális leányvállalat integrálásáról szóló tárgyalások a Lufthansa City Airlines nevű új vállalatba, mivel a szakszervezetek szerint ez akár 800 munkahely elvesztését is okozhatja.

A Lufthansa pilótái és légiutas-kísérői legutóbb márciusban sztrájkoltak, ami több száz járat törléséhez vezetett Németország-szerte.

A pénteki sztrájk este tíz óráig tart.

Michael Niggemann, a Lufthansa igazgatótanácsának tagja szerint "felelőtlenség" most sztrájkolni, amikor a légitársaság épp a közel-keleti háború okozta járatfennakadásokkal és az üzemanyagárak emelkedésével küzd.

A sztrájk várhatóan komoly kellemetlenségeket okoz majd a nyaralásukról visszatérőknek, mivel Németország sok régiójában most ér véget a kéthetes húsvéti szünet.

(MTI)