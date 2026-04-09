A Lufthansa légiutas-kísérői pénteken egynapos sztrájkot tartanak, ami késéseket, járattörléseket okozhat.
Az UFO szakszervezet két okkal indokolja a munkabeszüntetést. Egyrészt azzal, hogy nem sikerült tető alá hozni a kollektív bérmegállapodást. Másrészt pedig holtpontra jutottak a CityLine regionális leányvállalat integrálásáról szóló tárgyalások a Lufthansa City Airlines nevű új vállalatba, mivel a szakszervezetek szerint ez akár 800 munkahely elvesztését is okozhatja.
A Lufthansa pilótái és légiutas-kísérői legutóbb márciusban sztrájkoltak, ami több száz járat törléséhez vezetett Németország-szerte.
A pénteki sztrájk este tíz óráig tart.
Michael Niggemann, a Lufthansa igazgatótanácsának tagja szerint "felelőtlenség" most sztrájkolni, amikor a légitársaság épp a közel-keleti háború okozta járatfennakadásokkal és az üzemanyagárak emelkedésével küzd.
A sztrájk várhatóan komoly kellemetlenségeket okoz majd a nyaralásukról visszatérőknek, mivel Németország sok régiójában most ér véget a kéthetes húsvéti szünet.
(MTI)