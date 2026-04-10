Külföld :: 2026. április 10. 09:27 ::

Hálás a szolidáris Moszkvának a kubai kommunista elnök

Miguel Diaz-Canel kubai elnök csütörtökön Havannában fogadta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettest, és a találkozó során megköszönte a szigetországnak nyújtott segítséget.

"A köztársasági elnök, Miguel Diaz-Canel megbeszélést folytatott az Oroszországi Föderáció külügyminiszter-helyettesével, Szergej Rjabkovval" – közölte az X közösségi oldalon a kubai elnökség. A látogatásra tíz nappal azután került sor, hogy egy orosz olajszállító hajó érkezett a szigetországba az Egyesült Államok által elrendelt energiaembargó közepette.

"A (Kubai Kommunista) párt, a kormány és a kubai nép nevében szeretném kifejezni köszönetemet az Oroszországi Föderáció által nekünk küldött olajért" – nyilatkozta az elnök, akit a közleményben idéztek. "Ez bizonyítja, hogy Kuba nincs egyedül" - tette hozzá az államfő ugyanazon forrás szerint.

"Oroszország 100 százalékban szolidáris Kubával, az országot érintő bonyolult helyzet ellenére is mellettetek állunk" - nyilatkozta Rjabkov, akit szintén idézett a kubai elnökség dokumentuma.

Március 31-én egy orosz olajszállító hajó, az Anatolij Kolodkin, 730 ezer hordó nyersolajjal a fedélzetén érkezett Kubába. Ez volt az első olajszállítmány január 9-e óta, ami a szigetre érkezett.

Washington azzal fenyegetőzik, hogy szankciókat vezet be minden olyan ország ellen, amely olajat szállít Havannának. Április 2-án Szergej Civiljov orosz energiaügyi miniszter bejelentette, hogy Oroszország egy második olajszállító hajó küldését készíti elő Kubába.

(MTI)