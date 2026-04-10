Külföld, Anyaország :: 2026. április 10. 10:09 ::

Sztrájkolnak a Lufthansa légiutas-kísérői

Éjfélkor sztrájkba léptek a német Lufthansa légitársaság légiutas-kísérői - jelentette be a munkabeszüntetést kezdeményező UFO szakszervezet szóvivője.

A mintegy 20 ezer légiutas-kísérő a tervek szerint péntek este tíz óráig nem veszi föl a munkát.

A szakszervezet azért hirdetett sztrájkot, mert nem sikerült tető alá hozni a kollektív bérmegállapodást. Ezen kívül holtpontra jutottak a CityLine regionális leányvállalat integrálásáról szóló tárgyalások a Lufthansa City Airlines nevű új vállalatba, ami az érdekvédelmi szervezet szerint akár 800 munkahely elvesztését is okozhatja.

A mostani az idei harmadik nagyobb sztrájk Németország legnagyobb légitársaságánál.

Frankfurtban, a légitársaság legnagyobb csomópontjában a Lufthansa nagyjából 350 tervezett pénteki indulásának mintegy 75 százalékát törölték. Az érkező gépekkel is hasonló a helyzet.

Budapesti járatokat is töröltek

A Lufthansa légiutas-kísérőinek sztrájkja miatt törölték a légitársaság pénteki budapesti járatait - olvasható a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapján.

A járatinformációs tájékozatás szerint nem érkezik Budapestre a 8.35-ös müncheni, a 8.55-ös és 11.15-ös frankfurti, a 12.35-ös müncheni, a 13.35-ös frankfurti, a 16.50-es müncheni, a 18.20-as frankfurti és a 23.30-as müncheni repülőgép. Budapestről 6 órakor nem szállt föl a müncheni járat és nem fog a 9.15-ös sem. Nem indul továbbá a menetrend szerint 9.35-kor és 11.55-kor Frankfurtba, a 13.20-kor Münchenbe, a 14.15-kor Frankfurtba, 17.30-kor Münchenbe és a 19.20-kor Frankfurtba indítandó repülő. A Lufthansa a szombaton érkező és induló budapesti járatait egyelőre nem törölte - olvasható a bud.hu oldalon.

(MTI)