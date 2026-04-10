Külföld :: 2026. április 10. 18:13 ::

Kim Dzsongün szívesen mélyítené a viszonyt Pekinggel

Kim Dzsongün észak-koreai vezető a kétoldalú kapcsolatok elmélyítését, a stratégiai párbeszéd erősítését és több magas szintű egyeztetést javasolt Pekinggel a kínai külügyminiszterrel pénteken Phenjanban folytatott tárgyalásán - közölte a kínai külügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint Kim hangsúlyozta Vang Jinek, aki az előző nap érkezett kétnapos látogatásra Phenjanba, hogy a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése "közös érdek a gyorsan változó nemzetközi helyzetben".

Vang Ji a nemzetközi és a regionális ügyekben való szorosabb koordináció fontosságát emelte ki a találkozón. "A jelenlegi, összetett és változékony nemzetközi helyzetben Kínának és Észak-Koreának erősítenie kell a kommunikációt és az együttműködést a főbb nemzetközi kérdésekben" - mondta.

A kínai külügyminiszter kétnapos látogatása során találkozott észak-koreai hivatali kollégájával, Csve Szonhivel is, és szintén a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről tárgyaltak.

(MTI)