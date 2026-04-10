Külföld :: 2026. április 10. 18:45 ::

Nagyon szeretnének már munkába állni Tuskék alkormánybírói

Munkába állásuk lehetővé tételét szorgalmazta pénteken a Bogdan Swieczkowski lengyel alkotmánybírósági elnöknek továbbított beadványban az a négy jogász, akit a parlament korábban alkotmánybírónak választott meg, de későbbi eskütételüket Karol Nawrocki államfő érvénytelennek tartja.

A lengyel alkotmány szerint a parlamenti alsóház (szejm) által megválasztott alkotmánybírák eskütétele az államfő hatáskörébe tartozik. Az elnök a múlt héten felesketett két bírót a márciusban megválasztott hat közül, a másik négy helyzetét viszont egyelőre "elemzi". Az utóbbiak azonban csütörtökön mégis esküt tettek a szejm épületében, közjegyző előtt, amit az államfő és az alkotmánybírósági elnök is érvénytelennek minősített.

A vitatott státuszú négy bíró csütörtökön, majd pénteken is bement a taláros testület székházába. Egyikük, Krystian Markiewicz péntek délután újságíróknak elmondta: a helyszínen beadványt nyújtottak be az alkotmánybírósági elnöknek, azt kérve, hogy "tegye lehetővé alkotmánybírói kötelességük teljesítését".

Markiewicz bejelentette: három kollégájával együtt a következő napokban is "be fog járni a munkahelyére".

Egy másik megválasztott bíró, Anna Korwin-Piotrowska már csütörtökön jelezte: bírótársaival együtt azt tervezi, hogy keresetet nyújtanak be a munkaügyi bírósághoz.

Marcin Kierwinski belügyminiszter pénteki sajtóértekezletén érvényesnek minősítette a bírók csütörtöki eskütételét. Amennyiben a bírókat nem engednék be az alkotmánybíróságba, "a rendőrség kikényszeríti a jog betartását" - tette hozzá.

Rafal Leskiewicz államfői szóvivő a Radio Zet kereskedelmi csatornának pénteken megerősítette Karol Nawrocki álláspontját, miszerint a csütörtöki eskütétel érvénytelen, mivel nem az államfő jelenlétében került rá sor. Bejelentette: az államfői hivatal csak akkor tesz újabb lépéseket, ha az alkotmánybíróság eldönti a vitát. Az erre vonatkozó indítvány benyújtását Zbigniew Bogucki, az államfői hivatal főnöke már csütörtökön bejelentette.

A lengyel alkotmánybíróság elvileg 15 tagú, de már legalább 11 bíró jelenlétében is hozhat érvényes határozatokat még a fajsúlyos ügyekben is. A testület jelenleg - a négy betöltetlen mandátum miatt - éppen 11 bíróból áll, közülük kilencet az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormányok idején választották meg. Idén két alkotmánybíró mandátuma jár le. Amennyiben a Donald Tusk miniszterelnök vezette kormánykoalíció parlamenti képviselői megválasztják e két bíró utódját, és munkába lép a négy, jelenleg vitatott státuszú bíró is, a taláros testületben kisebbségbe kerülnek a PiS-kormányok idején megválasztott alkotmánybírák.

(MTI)