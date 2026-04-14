Külföld :: 2026. április 14. 14:56 ::

Az olasz kormányfő kiállt a pápa mellett

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kedden támogatásáról biztosította XIV. Leó pápát, akit korábban éles bírálatok értek Donald Trump amerikai elnök részéről az egyház és a kormányok közötti kapcsolatról tett kijelentései miatt.

"Szolidaritásomat fejezem ki Leó pápával, őszintén szólva nem érezném magam túl jól egy olyan társadalomban, ahol a vallási vezetők azt teszik, amit a politikai vezetők mondanak" - jelentette ki Meloni újságírók előtt a veronai Vinitaly borvásár szünetében.

Az olasz kormányfő hangsúlyozta: folytatni kell az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások előmozdítását, és mindent meg kell tenni a helyzet stabilizálása, valamint a Hormuzi-szoros megnyitása érdekében, ami számukra nemcsak az üzemanyag-, hanem a műtrágyaellátás szempontjából is kulcsfontosságú.

Meloni az orosz gázimport ügyében is óvatosságra intett, reagálva Claudio Descalzi, az olasz Eni energiaipari vállalat vezérigazgatójának azon felvetésére, hogy Európának újra kellene gondolnia az Oroszországból származó gázimport 2027 végéig tervezett teljes leállítását. "Descalzi a szektor elismert szakembere (...), és remélem, hogy mire ez a kérdés aktuálissá válik, sikerül elérni a békét Ukrajnában" - fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: nagyon körültekintően kell eljárni az orosz gázzal kapcsolatban, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomás az elmúlt években a leghatékonyabb eszköznek bizonyult a béke előmozdításában.

(MTI)