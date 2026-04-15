Az amerikai kongresszus két képviselője mondott le egy napon belül szexuális visszaélési ügyek miatt

Az amerikai Kongresszus két képviselője is lemondott mandátumáról kedden, mindketten szexuális visszaélés gyanújába keveredtek.

Eric Swalwell kaliforniai demokrata képviselő 13 év után távozik a képviselőházból, miután napokkal korábban bejelentette, hogy visszalép a kaliforniai kormányzójelöltségtől is.

Eric Swalwellt öt nő is szexuális visszaélésekkel és részben nemi erőszakkal vádolta meg. Kedden Los Angelesben Lonna Drewes, egy divatszakmában dolgozó nő ügyvédje társaságában sajtótájékoztatón állította azt, hogy 2018-ban a politikus erőszakos cselekményének áldozatává vált.

Lonna Drewes on Rep. Eric Swalwell (D-CA): "I had contact with Eric Swalwell on three separate occasions...On the third occasion I believe he drugged my drink...he raped me and he choked me...I did not consent to any sexual activity...I have never doubted what happened. I stand… pic.twitter.com/1mJPrZPQrx April 14, 2026

A képviselő a mandátumáról való hivatalos lemondó levelének benyújtásával egy időben közösségi oldalán minden vele szemben megfogalmazott állítást cáfolt (elismerve ugyan, hogy "követett el hibákat", de ez szerinte csak rá és a feleségére tartozik, akitől bocsánatot kért), és úgy fogalmazott, hogy "kiszámított és átlátszó politikai bérgyilkosság" áldozata lett.

Hear it directly from me. These allegations are flat false. And I will fight them. pic.twitter.com/bQSlCquD1U April 11, 2026

Swalwell a botrány kirobbanását megelőzően a republikánus Steve Hiltonnal fej fej mellett vezette a közvéleménykutatásokat a kaliforniai kormányzói posztért zajló versenyben.

Tony Gonzalez texasi demokrata képviselő azt követően nyújtotta be hivatalosan lemondó levelét a Kongresszus vezetésének, hogy mind demokrata, mind republikánus képviselőtársai közölték: készek a törvényhozásból való kizárásáról szóló eljárás megindítására.

BREAKING: U.S. Rep. Tony Gonzales (R-TX), who admitted to having an affair with a staffer who died by suicide, resigns from Congress. pic.twitter.com/cXMMwSnTcI April 13, 2026

A két politikus önkéntes távozásával kapcsolatban Chuck Schumer vezető demokrata szenátor örömét fejezte ki, Mike Johnson republikánus házelnök pedig a megfelelő lépésnek nevezte lemondásukat.

A lemondásokkal a képviselőházban a szűk republikánus többség kettővel növekedve, 219-214-re módosul.

(MTI nyomán)