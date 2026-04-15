Külföld :: 2026. április 15. 14:29 ::

Szerbia a hadsereg robotizációjára készül

A hadsereg robottechnológiai fejlesztésére és új fegyverbeszerzésekre összpontosít a következő időszakban Szerbia - jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök szerdán Belgrádban, miután egyeztetett a védelmi minisztérium és a hadsereg vezetőivel.

Az elnök közölte: átfogó robotizációs stratégia kidolgozását javasolta, valamint egy zászlóalj szintű, robotizált platformokkal felszerelt egység létrehozását. Emellett előkészítenék a különböző támadó drónokkal felszerelt alegységek felállítását, továbbá folytatnák a drónok rendszeresítését más katonai egységeknél is.

Aleksandar Vucic hangsúlyozta: Szerbia továbbra is a béke és a stabilitás megőrzésére törekszik, ugyanakkor ezt csak megfelelő katonai erő birtokában tartja lehetségesnek.

A szerb elnök szerint a biztonsági helyzet bonyolultabbá vált az év elejéhez képest, elsősorban a koszovói-albán-horvát katonai együttműködés alakulása miatt.

Az államfő kitért arra is, hogy Belgrád külpolitikai mozgástere szűkült, ugyanakkor Szerbia továbbra is saját érdekeinek megőrzésére törekszik, miközben folytatni kívánja együttműködését az Európai Unióval, az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal.

(MTI)