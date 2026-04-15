Külföld :: 2026. április 15. 14:54 ::

Lövöldözést jelentettek egy törökországi középiskolából, többen meghaltak

Lövöldözést jelentettek a délkelet-törökországi Kahramanmaras tartomány egyik középiskolájából szerdán, négyen meghaltak, további 20-an megsebesültek - tájékoztatott Mükerrem Ünlüer, a tartomány kormányzója.

A kormányzó elmondta, hogy az elkövető az iskola egyik diákja volt, aki magával is végzett. A fiú a rendőrségnél szolgáló édesapjától szerezte meg a fegyvert - tette hozzá.

Az elkövető motivációja egyelőre ismeretlen.

Alig egy nappal korábban egy másik halálos lövöldözés is történt az ország keleti részén lévő Sanliurfa tartomány egyik iskolájában, ahol az elkövető, az intézmény volt diákja, szintén végzett magával.

(MTI)