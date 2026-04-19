Külföld :: 2026. április 19. 19:18 ::

Majdnem ismét zsinagóga lángolt Londonban, ilyenkor bezzeg gyorsan cselekednek a brit hatóságok

Újabb londoni zsinagógát próbáltak felgyújtani egyelőre ismeretlen tettesek. Ez néhány héten belül a negyedik hasonló gyújtogatásos támadási kísérlet londoni zsidó vallási intézmények ellen. A Scotland Yard vasárnapi tájékoztatása szerint a támadások után egy iráni kötődésű iszlamista szervezet jelentkezett elkövetőként.

A 300 ezres lélekszámú angliai zsidó lakosság polgári védelmére és az "antiszemita támadások" nyilvántartására alakult szervezet, a Community Security Trust (CST) vasárnapi beszámolója szerint ezúttal az északnyugat-londoni Harrow kerület Kenton United Synagogue nevű zsinagógájában történt gyújtogatási kísérlet, de az épület belső terében csak minimális kár, kisebb füstszennyeződés keletkezett.

Személyi sérülés nem történt.

Az elmúlt időszakban Finchley, Golders Green és Hendon városrészekben is megpróbáltak felgyújtani zsinagógákat vagy zsidó közösségi intézményeket.

A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: itt a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak és teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben.

A Scotland Yard "antiszemita gyűlölet" vezérelte bűncselekményeknek minősítette ezeket az incidenseket, de közölte, hogy a vizsgálatban részt vesznek az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságának (Counter Terrorism Policing London, CTPL) nyomozói is. (Ilyenkor bezzeg elszántak tudnak fellépni... - a szerk.)

Az érintett észak-londoni kerületekben él a brit főváros zsidó lakosságának nagy többsége.

A korábbi támadások után több gyanúsítottat őrizetbe vettek, három személy ellen már vádat is emeltek.

A vasárnapi újabb támadás után Sir Ephraim Mirvis, Nagy-Britannia országos főrabbija kiemelte, hogy a legutóbbi három gyújtogatási kísérlet nem egészen egy hét alatt történt.

A főrabbi szerint ez azt mutatja, hogy tartós, egyre nagyobb lendületű "erőszakcselekmény-sorozat" zajlik a brit zsidó közösség ellen.

Vicki Evans, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese, az országos terrorizmusellenes rendőri tevékenység vezető koordinátora vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján elmondta: a zsidó intézmények elleni legutóbbi támadások után a legtöbb esetben a Harakat Asab el-Jamin el-Iszlamija (Igaz Emberek Társaságának Iszlám Mozgalma) nevű, korábban kevéssé ismert, iráni bázisú iszlamista szervezet jelentkezett elkövetőként.

Evans szerint ugyanez a csoport az elmúlt hónapokban más európai országokban is közölte, hogy tagjai hajtottak végre zsidó vagy izraeli kötődésű helyszínek elleni támadási kísérleteket.

A Scotland Yard főparancsnok-helyettese közölte: a rendőrség terrorellenes ügyosztálya tudatában van az iráni állam által Nagy-Britannia területén folytatott agressziónak, és ismeri azokat a jelentéseket is, amelyek szerint a legutóbbi támadások elkövetőjeként jelentkező iszlamista csoport iráni kötődésű lehet.

Vicki Evans szerint az iráni rezsim rutinszerűen toboroz "megbízottakat" ilyen támadások elkövetésére.

A vezető rendőrtiszt ugyanakkor figyelmeztette azokat, akik ilyesmire vállalkoznak, hogy a kockázat nem éri meg az Irántól kapott "csekély jutalmat", mert akit tetten érnek és felelősségre vonnak, hosszú börtönbüntetésre és egész életre szóló hatósági korlátozásokra számíthat.

Ken McCallum, a brit elhárítás (MI5) vezérigazgatója legutóbbi nyilvános helyzetértékelésében úgy fogalmazott: Irán egymás után szövi a Nagy-Britannia elleni ellenséges akciók terveit, amelyek száma az elmúlt két évben példátlan ütemben emelkedett.

Az MI5 vezetője elmondta, hogy a szolgálat a rendőrséggel együttműködve húsz olyan, iráni támogatással tervezett támadást hiúsított meg, amelyek potenciálisan halálos fenyegetést jelentettek a teheráni rezsim által ellenségnek minősített nagy-britanniai lakosok, köztük iráni ellenzékiek és a brit zsidó közösség tagjai számára.

(MTI)