2026. április 19.

Heves viharok csaptak le Szlovénia több részén

Erős széllel és jégesővel kísért viharok érték el Szlovénia több térségét vasárnap, Velenjében villámárvíz alakult ki a csapadék miatt - számolt be a 24ur című hírportál vasárnap a katasztrófavédelem közléseit idézve.

A viharzóna északnyugat felől vonul át az ország felett. Slovenj Gradecből, Zalecből és Prevaljéból erős széllökésekről érkeztek jelentések, míg Velenjében a heves esőzés miatt villámárvíz alakult ki.

A térségben több helyen jégeső is előfordult. A helyzetről a szlovén polgári védelem és katasztrófavédelem is jelentést adott ki.

A viharos időjárást egy hidegfront okozza, amely Németországon és Franciaországon keresztül az Alpok térségébe érkezett. A front instabil légköri viszonyokat, záporokat és zivatarokat hozott a térségbe.

A helyi előrejelzések szerint estére és az éjszaka első felében átmenetileg mérséklődhet a vihartevékenység. A szlovén környezetvédelmi ügynökség szerint hétfőn ismét gyakoribbá válhatnak a helyi záporok és zivatarok.

(MTI)