Külföld :: 2026. április 20. 13:54 ::

Az olasz energiaügyi miniszter ellenzi az orosz gázimportot

Az olasz környezetvédelmi és energiabiztonsági miniszter nem támogatja az orosz gáz, de még az LNG importját sem.

Gilberto Pichetto Fratin a La Stampa lapnak adott interjúban leszögezte: "az orosz importtal kapcsolatos válaszom nem, összhangban az Európai Unió jelenlegi értékelésével". A miniszter ugyanakkor elismerte, hogy komoly gondot jelent a Hormuzi-szoros körüli helyzet miatt 20 százalékkal csökkenő globális olajpiaci kínálat.

Megjegyezte, hogy a gázárak messze alacsonyabbak a 2022-es csúcsnál. Úgy vélte, ha a megújuló források 2030-ra a teljes gázfogyasztás felét teszik ki, az árak jelentősen csökkenni fognak.

A miniszter egyben reményét fejezte ki, hogy az olasz parlament a nyár kezdetére rábólint az atomenergia-törvényre, a végrehajtási rendeleteket pedig az év végéig elfogadják. Közölte, hogy az első olasz atomerőmű 2035-re épül fel, és az atomenergia részesedése az országban 2050-re elérheti a 20 százalékot.

(MTI)