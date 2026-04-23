2026. április 23. 07:12

ZEW: meredeken romlottak a németországi és az euróövezeti gazdasági várakozások

Áprilisban meredeken csökkent a ZEW gazdaságkutató intézet németországi és euróövezeti gazdasági hangulatindexe a márciusi erőteljes süllyedést követően.

A ZEW - Leibniz Centre for European Economic Research hat hónapra előretekintő németországi gazdasági hangulatindexe (ZEW Indicator of Economic Sentiment) mínusz 17,2 pontra, 2022 decembere óta a legalacsonyabb szintre zuhant áprilisban a márciusi mínusz 0,5 pontról. Az elemzők jóval kevésbé romló, mínusz 5,0 pontos áprilisi mutatóra számítottak.

A felmérésbe bevont németországi gazdasági szereplők megítélése a gazdasági környezet aktuális feltételeiről ugyancsak romlott, a mutatószám mínusz 62,9 pontról mínusz 73,7 pontra süllyedt. A szakértők kevésbé romló, mínusz 70,0 pontos mutatóra számítottak.

A ZEW hat hónapra előretekintő euróövezeti gazdasági hangulatmutatója az előző havi mínusz 8,5 pontról mínusz 20,4 pontra, 2022 decembere óta a legalacsonyabb szintre süllyedt, jócskán elmaradva az elemzők által várt mínusz 3,6 ponttól. Eközben a jelenlegi gazdasági helyzet megítélésének euróövezeti mutatója 13,1 ponttal mínusz 43,0 pontra esett, az inflációs várakozások almutatója pedig az előző havival azonos szinten, plusz 79,0 ponton állt.

Achim Wambach, a ZEW elnöke az eredményekhez fűzött kommentárjában kiemelte: az iráni háború német gazdaságra gyakorolt gazdasági következményei messze túlmutatnak az emelkedő árakon: a hosszú távú energiaellátási hiány miatti aggodalmak visszafogják a beruházásokat és gyengítik a kormányzati ösztönzők hatását.

A mannheimi ZEW gazdaságkutató intézet 1991 óta havi rendszerességgel végzi felmérését. A megkérdezett mintegy 350 bank, biztosító és nagy ipari vállalat pénzügyi elemzői mínusz 100 és plusz 100 pont közötti tartományban értékelhetnek.

