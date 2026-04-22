2026. április 22. 14:51

Homoszexuális propaganda terjesztése miatt tartottak házkutatást egy nagy orosz kiadónál

Házkutatást tartottak kedden a legnagyobb orosz könyvkiadók egyikénél, a moszkvai székhelyű Ekszmónál, amelyet tiltott homoszexuális propaganda terjesztésével gyanúsítanak - számolt be a Ren-TV orosz televízió.

A televíziós tudósítás szerint Jevgenyij Kapjev vezérigazgatót és több kollégáját is kihallgatják, valamint több ezer olyan könyvet koboztak el, amelyeket az Ekszmo nem hivatalosan forgalmazott. A könyvek között állítólag olyan regények vannak, amelyek azonos neműek közötti kapcsolatokat ábrázolnak, amit homoszexuális propagandaként Oroszországban több mint 10 éve betiltottak.

Orosz médiumok beszámolói szerint a nyomozó hatóság akcióját egy éve folyó nyomozás előzte meg, és kedden őrizetbe is vették az Ekszmo több alkalmazottját.

Az Ekszmo szerdai közleményében tagadta, hogy bármiféle "nyomozati cselekmény" történt volna, azt állították, hogy könyveket sem foglaltak le, Kapjevéket pedig csak kihallgatásra vitték el.

A közleményben arról tájékoztattak, hogy a vizsgálat egy másik kiadó, a Popcorn Books ellen indult, amelyet az Ekszmo 2023-ban vásárolt meg, de amely idén megszűnt.

A Popcorn tizenéveseknek és fiatal felnőtteknek adott ki könyveket, amelyek közül néhányban "LMBT-szereplők" és -történetek jelentek meg.

Az Ekszmo hangsúlyozta, hogy a hatósági eljárás 2025 májusában kezdődött olyan könyvek miatt, amelyeket a Popcorn Books adott ki az Ekszmóval való egyesülése előtt.

- Több tucat LMBT-tartalmú könyv nem szerepelt a készletnyilvántartásban, és a Popcorn bezáráskor eladták őket, ami a vádemeléshez vezetett - írták a közleményben. Hozzátették, hogy feltételezésük szerint Kapjevék kihallgatása összefüggésben állhat a Popcorn Books alkalmazottainak vallomásával.

Április elején az Ekszmo az RBC orosz hírportálnak arról számolt be, hogy mesterséges intelligenciát és egyéb módszereket alkalmaz a mintegy hárommillió címet tartalmazó készletének átvizsgálására a tiltott tartalom kiszűrése érdekében.

A közelmúltban szigorított orosz törvény előírja, hogy a kiadóknak el kell távolítaniuk a kínálatukból az azonos neműek közötti kapcsolatokat ábrázoló kiadásokat. Moszkva az úgynevezett "LMBT-mozgalmat" szélsőségesnek, annak támogatóit pedig terroristáknak minősítette. Az orosz magánvállalatokat, köztük zenei csatornákat, online filmforgalmazókat és könyvkiadókat rendszeresen bírságolják meg azért, mert "LMBT-tartalmakat" tesznek közzé.

(MTI nyomán)