2026. április 22. 21:22

Scott Bessent: a Hormuzi-szoros blokádját megszenvedő országok kérték az orosz kőolaj szankciójának feloldását

A Hormuzi-szoros blokádját leginkább megszenvedő országok kérésével indokolta az amerikai pénzügyminiszter szerdán azt, hogy az Egyesült Államok újabb egy hónappal meghosszabbította az orosz kőolajra kivetett szankciójának részleges és átmeneti feloldását.

Scott Bessent egy kongresszusi bizottsági meghallgatáson elmondta, hogy több mint tíz ország fordult ezzel a kéréssel az adminisztrációhoz. A számukra kedvező döntést azzal indokolta, hogy a legsérülékenyebb és az energiahordozókat tekintve legszegényebb országokról van szó.

Az amerikai kormány április 17-én jelentette be, hogy újabb 30 nappal meghosszabbítja a már tengeren lévő orosz kőolaj mentességét a szankciók alól. Scott Bessent két nappal korábban még úgy nyilatkozott, hogy Washingtonnak nincs szándékában ilyen döntést hozni.

A Trump-kormányzat először március közepén döntött arról, hogy egy hónapra mentesíti az Oroszországból, valamint Iránból származó, már tankerekbe töltött kőolajat a szankciók alól, ezzel mérsékelve az iráni konfliktus miatt megugrott kőolajárakat. A mostani döntés nem vonatkozik az iráni kőolajra.

(MTI)