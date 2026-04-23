Külföld, Háború :: 2026. április 23. 18:45 ::

"A világot egy maroknyi zsarnok teszi tönkre" - véget ért a pápa afrikai körútja

XIV. Leó pápa csütörtökön visszatér Rómába a négy afrikai országot érintő tíznapos körútjáról, amelyen számos prédikációt tartott, és ezekben határozottan elítélte a világ vezetőinek jelenlegi politikáját, különösen a háborúk indítását, és a diktatórikus vezetők hatalmi törekvéseit, amivel Donald Trump amerikai elnök haragját is magára vonta.

Az amerikai nemzetiségű pápa csaknem 18 ezer kilométeres körútját egy egyenlítői-guineai stadionban tartott misével zárta le. Már hajnal előtt több tízezer ember gyűlt ott össze szakadó esőben, hogy láthassa őt.

Az egyházfő egyik szerdai beszédében kijelentette: a kereszténység üzenete az, hogy "minden nép megszabadul a gonosz hatalma alatti rabszolgaságból", és arra buzdította a híveket, hogy örömmel éljék meg hitüket.

Korábbi beszédeihez képes XIV. Leó afrikai útján szokatlanul erős és határozott hangnemet ütött meg: figyelmeztetett, hogy a világ leggazdagabbjainak szeszélyei veszélybe sodorhatják a világ békéjét, élesen elítélte az afrikai erőforrások "újgyarmatosító" típusú kiaknázását, és úgy fogalmazott, hogy a világot "egy maroknyi zsarnok teszi tönkre".

Donald Trump amerikai elnök április 12-én, a pápa afrikai körútja kezdetének előestéjén durva jelzőkkel bírálta őt az iráni háborúval kapcsolatos nézetei miatt, amit aztán többször megismételt a következő egy hétben.

Leó pápa ezt követően leszögezte, hogy az amerikai elnök kritikája ellenére továbbra is hangoztatni fogja nézeteit, és különgépén újságírók előtt kifejtette, hogy beszédei nem közvetlenül az amerikai elnöknek szóltak, miután azokat már az afrikai körút előtt hetekkel megírták.

A pápa csütörtök délután indul haza, és várhatóan este 8 óra előtt érkezik meg a római Fiumicino repülőtérre, ahol a tervek szerint sajtótájékoztatót is tart.

(MTI)