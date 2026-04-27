Külföld :: 2026. április 27. 15:33 ::

Hat év börtönbüntetésre ítélték az EBESZ alkalmazottját kémkedés miatt Koszovóban

Első fokon hat év letöltendő börtönbüntetésre ítélte hétfőn a pristinai alapfokú bíróság Jelena Djukanovicot, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) alkalmazottját kémkedés miatt - jelentette a KoSSev koszovói szerb hírportál.

A nőt azzal vádolták, hogy a szerb Biztonsági és Információs Ügynökségnek (BIA) kémkedett. A vádirat szerint az EBESZ alkalmazottjaként folyamatosan a szerb titkosszolgálat érdekeit szolgálta, és ezzel veszélyeztette Koszovó alkotmányos rendjét, állampolgárainak biztonságát, valamint magának az EBESZ-nek a működését.

A bíróság döntése szerint a büntetésbe beszámítják az előzetes letartóztatásban töltött időt is.

Jelena Djukanovicot február 28-án tartóztatták le Észak-Mitrovicában. Az ügyészség szerint együttműködött a BIA munkatársaival, különösen Aleksandar Vlajiccsal, aki korábban már beismerte bűnösségét, és akit elítéltek kémkedés miatt.

Az ügyész a záróbeszédében a lehető legsúlyosabb börtönbüntetés kiszabását kérte. Jelena Djukanovic viszont ártatlannak vallotta magát, a védelem pedig felmentő ítéletet kért. A védőügyvéd vitatta a vádlott telefonjából származó bizonyítékok törvényességét, és azt állította, sem azok, sem az eljárás során bemutatott egyéb bizonyítékok nem tekinthetők megbízhatónak.

(MTI)