2026. április 29. 15:49

Meredeken romlott a gazdasági hangulat áprilisban az EU-ban és az euróövezetben

Meredeken romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban áprilisban az előző havihoz képest - derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) szerdán közzétett felméréséből.

A gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az euróövezetben a márciusi 96,2 pontról 93,0 pontra, 2020 novembere óta a legalacsonyabb szintre esett áprilisban, az Európai Unió gazdasági hangulatindexe pedig az előző havihoz képest 2,9 ponttal, 93,5 pontra süllyedt. Az elemzők jóval kevésbé romló euróövezeti indikátort, 95,2 pontot vártak áprilisra.

A foglalkoztatási várakozások indexe (Employment Expectations Indicator, EEI) az EU-ban havi szinten 4,0 ponttal 93,2 pontra esett, az euróövezetben pedig 4,6 ponttal 91,7 pontra süllyedt.

Ezzel a gazdasági hangulatindex és a foglalkoztatási várakozások indexe egyaránt jóval a 100 pontos hosszú távú átlaga alá esett.

Az EU-ban az ESI csökkenését a fogyasztók, valamint a szolgáltatóipari és kiskereskedelmi vezetők bizalmának erőteljes csökkenése okozta.

Áprilisban a legnagyobb uniós gazdaságok közül a gazdasági hangulatindex (ESI) erőteljesen romlott az előző havihoz képest Németországban (-3,9 pont), Franciaországban (-3,0 pont), Olaszországban (-2,8 pont) és Hollandiában (-2,5 pont), míg Spanyolországban (-0,9 pont) és Lengyelországban (-0,8 pont) kevésbé drámaian csökkent a hangulatmutató.

Az euróövezeti fogyasztói hangulatindex az előzetes becsléssel összhangban mínusz 20,6 pontra, 2022 decembere óta a legalacsonyabb szintre esett áprilisban az előző hónapban jegyzett mínusz 16,4 pontról, így a mutató továbbra is jóval a hosszú távú átlaga alatt állt.

A hangulatromlás a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban fokozódó aggodalmakat tükrözi, mivel a közel-keleti konfliktusok növelik az energiaárakat és fokozzák az inflációs nyomást.

Egy évvel korábban, 2025 áprilisában tavalyi mélypontján, mínusz 15,2 ponton állt az euróövezeti fogyasztói hangulatindex.

A mutató 2022 szeptemberében érte el történelmi mélypontját mínusz 27,5 ponton.

Az EU-ban a fogyasztói hangulatindex az előző havihoz képest 4,0 százalékponttal mínusz 19,4 pontra, 2022 decembere óta a legalacsonyabb szintre csökkent, ugyancsak jelentősen elmaradva a mutató hosszú távú átlagától.

(MTI)