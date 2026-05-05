Külföld :: 2026. május 5. 16:36 ::

Gazdasági és biztonsági együttműködésről írt alá partnerségi megállapodást Örményország és az EU

Az Európai Unió és Örményország első csúcstalálkozóján a felek a gazdasági kapcsolatokat erősítő és a biztonsági együttműködést elmélyítő partnerségi megállapodást írtak alá Jerevánban kedden.

Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az első EU-Örményország csúcstalálkozó résztvevői a fennálló kétoldalú kapcsolatok további elmélyítését - különösen az összekapcsoltság, az energia, a közlekedés és a digitalizáció területét - érintően erősítették meg együttműködésüket, valamint elkötelezték magukat Örményország szuverenitásának, ellenállóképességének és átfogó reformprogramjának támogatása mellett.

A megállapodás, ami a demokrácia, az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok és a jogállamiság tiszteletben tartásán alapszik, és közelebb hozza Örményországot az Európai Unióhoz, élénkíti a kereskedelmet, felgyorsítja a gazdasági növekedést, munkahelyeket teremt, erősíti az ellenállóképességet, és támogatja a regionális stabilitást - írták.

"Örményországot és az Európai Uniót közös politikai értékek, valamint a nemzetközi jog, az ENSZ Alapokmánya és a szabályokon alapuló nemzetközi rend iránti elkötelezettség köti össze" - fogalmaztak.

A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság átadta Jerevánnak az EU és Örményország közötti vízumliberalizációs cselekvési terv végrehajtásáról szóló első jelentését, amely elismeri a "jó irányba tett előrehaladást", és ajánlásokat fogalmaz meg a megvalósítás következő lépéseihez.

A felek emellett megállapodás írtak alá az Európai Határ- és Parti Őrség (Frontex) és az örmény belügyminisztérium együttműködéséről a határellenőrzés és a migrációs feladatok összehangolására, ami - mint közölték - támogatja Örményországot a vízumliberalizációs cselekvési terv végrehajtásában.

A biztonság és védelem növelése érdekében a felek uniós vezetésű partnerségi misszió létrehozásában is megállapodtak, ami a közlemény szerint segíteni fogja Örményországot ellenállóképességének növelésében. A megállapodás részeként az örmény fegyveres erők megkapták az első, képességnövelést célzó 30 millió eurós uniós támogatást - tájékoztattak.

Az uniós vezetők zárónyilatkozatukban leszögezték: az EU támogatja az Örményország és Törökország közötti kapcsolatok normalizálását, valamint az Örményország és Azerbajdzsán közötti béke további intézményesítésére, valamint a békeszerződés aláírását és ratifikálását célzó erőfeszítéseket a területi egység, valamint a határok sérthetetlensége és a viszonosság elve alapján. A régió országai közötti szoros együttműködést célzó örmény kezdeményezésű törekvések hozzájárulnak a béke, a stabilitás és az összekapcsoltság előmozdításához a Fekete-tenger, a Dél-Kaukázus és Közép-Ázsia térségében, miközben erősíti az emberek közötti kapcsolatokat - hangoztatták.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a csúcstalálkozót záró sajtótájékoztatón azt mondta: a megállapodások új szintre emelik az EU és Örményország közötti partnerséget, és egyértelmű irányt és napirendet határoznak meg az elkövetkező évekre. A közös munka középpontjában a régió békéje és stabilitása iránti közös elkötelezettség áll. A felek szándéka a politikai párbeszéd elmélyítése, a gazdasági kapcsolatok erősítése, és egy biztonságosabb, virágzóbb és stabilabb jövő megteremtése - hangsúlyozta az uniós bizottság elnöke.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a sajtóértekezleten azt hangsúlyozta, hogy a stabil és virágzó Dél-Kaukázus Örményország jövőjének alapját jelenti. Az Európai Unió továbbra is támogatja a regionális békét és a térség országai közötti viszonyt normalizáló folyamatokat.

(MTI)