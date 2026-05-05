Bemutatták Törökországban kedden az első ottani fejlesztésű interkontinentális, hiperszonikus ballisztikus rakétát az isztambuli SAHA EXPO 2026 nemzetközi fegyverkiállításon.
BREAKING — Turkey unveils intercontinental ballistic missile Yildirimhan with 6,000KM range during SAHA arms expo.— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 5, 2026
A turkiyetoday hírportál a Yildirimhan nevű rakéta műszaki adatait ismertetve arról számolt be, hogy a rakéta 6000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, a hangsebesség akár 25-szörösének elérésére is képes, folyékony üzemanyaggal (dinitrogén-tetroxid) működő négy hajtóművel rendelkezik.
🇹🇷 BIG: Turkey has shocked the world: a non nuclear country has built an ICBM.— Defence Index (@Defence_Index) May 5, 2026
Turkey has announced it has developed an intercontinental ballistic missile named YILDIRIMHAN.
"A Yildirimhan a védelmi minisztérium kutatási és fejlesztési központja által kifejlesztett ballisztikus rakéta. A hasonló rendszerektől a folyékony hajtóanyaggal működő hajtóműve és a hatalmas, 3000 kilogrammos robbanóanyag-teherbírása különbözteti meg" - áll a kutatási és fejlesztési központ által kiadott hivatalos bemutató füzetben.
🔵 #SONDAKİKA | Türkiye, yeni ürettiği 6.000 km menzilli kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN’I tanıttı. pic.twitter.com/YH39dAjJIa— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) May 5, 2026
Yasar Güler védelmi miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a török hadiipar fokozni tudta termelését, köszönhetően a befektetéseknek, és olyan környezetet tudott kialakítani, ahol magas színvonalú eszközöket tudnak kifejleszteni. Elmondta, hogy reményei szerint Törökország az új rakétákat csakis elrettentés céljára fogja alkalmazni.
A TASZSZ orosz hírügynökség felidézte, hogy a török hadsereg arzenáljában eddig főként kis és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták voltak, köztük a Tayfun. Ezeket egészíti ki most a Yildirimhan.
Hamarosan megkezdik az új rakéták próbaindításait is.
(MTI nyomán)