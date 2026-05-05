Külföld :: 2026. május 5. 18:54 ::

Bemutatták az első török fejlesztésű interkontinentális ballisztikus rakétát

Bemutatták Törökországban kedden az első ottani fejlesztésű interkontinentális, hiperszonikus ballisztikus rakétát az isztambuli SAHA EXPO 2026 nemzetközi fegyverkiállításon.





Developed by Turkish Defense Ministry BREAKING — Turkey unveils intercontinental ballistic missile Yildirimhan with 6,000KM range during SAHA arms expo.Developed by Turkish Defense Ministry pic.twitter.com/JyEJ95t9X2 May 5, 2026

A turkiyetoday hírportál a Yildirimhan nevű rakéta műszaki adatait ismertetve arról számolt be, hogy a rakéta 6000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, a hangsebesség akár 25-szörösének elérésére is képes, folyékony üzemanyaggal (dinitrogén-tetroxid) működő négy hajtóművel rendelkezik.





pic.twitter.com/rZpEjqjZTZ May 5, 2026

"A Yildirimhan a védelmi minisztérium kutatási és fejlesztési központja által kifejlesztett ballisztikus rakéta. A hasonló rendszerektől a folyékony hajtóanyaggal működő hajtóműve és a hatalmas, 3000 kilogrammos robbanóanyag-teherbírása különbözteti meg" - áll a kutatási és fejlesztési központ által kiadott hivatalos bemutató füzetben.

Yasar Güler védelmi miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a török hadiipar fokozni tudta termelését, köszönhetően a befektetéseknek, és olyan környezetet tudott kialakítani, ahol magas színvonalú eszközöket tudnak kifejleszteni. Elmondta, hogy reményei szerint Törökország az új rakétákat csakis elrettentés céljára fogja alkalmazni.

A TASZSZ orosz hírügynökség felidézte, hogy a török hadsereg arzenáljában eddig főként kis és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták voltak, köztük a Tayfun. Ezeket egészíti ki most a Yildirimhan.

Hamarosan megkezdik az új rakéták próbaindításait is.

(MTI nyomán)