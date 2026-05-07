2026. május 7. 10:54

Nyilvánosságra hoztak egy állítólagos Epstein-"búcsúlevelet"

Nyilvánosságra hozta egy amerikai bíróság helyi idő szerint szerdán azt a búcsúlevelet, amelyet a 2019-ben a börtönben elhunyt néhai amerikai pénzember és elítélt szexuális ragadozó, Jeffrey Epstein írhatott az állítólagos öngyilkossága előtt pár héttel.

A New York-i bíróság a The New York Times című amerikai napilap kérésére tette nyilvánossá az írást, amelynek hitelességét független forrásból nem tudták ellenőrizni. Mindeddig a levél nem képezte részét az igazságügyi minisztérium által folytatott nyomozásnak.

Epstein egykori cellatársa egy képregénybe csúsztatva talált rá az üzenetre 2019 júliusában, Epstein első állítólagos öngyilkossági kísérlete után, hogy bizonyítsa nem ő támadt rá.

"Hónapokig nyomoztak ellenem - semmit nem találtak!!! Jó dolog, ha az ember maga választhatja meg, mikor búcsúzik. Mit akarnak tőlem, zokogjak?" - írta állítólagosan Epstein, bár aláírás nincs az üzenet végén, csak annyit tesz még hozzá: "Nem jó buli. Nem éri meg".

(MTI nyomán)