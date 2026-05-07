2026. május 7. 09:15

Tiborcz bankjánál nyitott új számlát Balásy Gyula két cége

Balásy Gyula cégei szerdán „Tájékoztatás bankszámlaszám változásáról” tárgyú körlevelet küldtek ki partnereiknek. A Gulyáságyú Médiához eljutott levelekben arról tájékoztatták az ügyfeleket, hogy a Lounge Design és a New Land Media bankszámlaszámai megváltoztak, a cégek a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Banknál nyitottak új számlát.



A levelekben arra kérték az ügyfeleket, hogy az utalásokat mostantól az új bankszámlaszámokra teljesítsék.

Balasy Gyula, a NER egyik kedvenc kommunikációs cégcsoportjának, a Lounge-nak a tulajdonosa hétfőn a Kontroll műsorában könnyek közt bejelentette: egy közokiratban lemond négy cégében, a Lounge Designban, a Lounge Eventben és a New Land Media Kft.-ben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről is. A cégei mellett felajánlotta az államnak a három magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is. Az interjú után a rendőrség közölte, hogy pénzösszegeket foglaltak le, és számlákat zároltak a Balásy Gyula cégcsoportjával kapcsolatos ügyletek vizsgálata során.

