Dúró Dóra: az NKA-botrány túlmutat önmagán

Az NKA-botrány mint csepp a tengerben mutatja a Fidesz bukásának egyik legfőbb okát, és messze túlmutat önmagán. Nem mintha százmilliók értelmetlen elherdálása nem lenne elég nagy probléma, de az, hogy egy kormány és az ezért a területért is felelős miniszter hogyan tekint a kultúrára és annak szereplőire, nem egy elhanyagolható szakpolitikai kérdés csupán - írja Fb-oldalán a Mi Hazánk elnökhelyettese.

Dúró Dóra leszögezi: Hankó Balázs kultúráért (és egyébként a családokért is) felelős miniszterként úgy döntött ezekről a támogatásokról, hogy szemmel láthatóan nem érzékeli a kultúrában rejlő erőt, jelentőséget, és szándéka sem volt arra, hogy a nemzeti érzést és a minőséget helyezze előtérbe. Ahogy a Fidesz ugyanezt tette 16 éven keresztül ezen a területen - is. Minden lehetőségük megvolt arra, hogy rendszerváltást hajtsanak végre, és elősegítsék, hogy végre büszke nemzetet neveljünk a jövő nemzedékből, de ez a hajó, mint oly sok másik is, már elment.

A politikus arra is rámutat: ha a Fidesznek lett volna stratégiája a kultúra területén, és felismerték volna az ebben rejlő lehetőséget, nem itt tartana az ország. Azonban itt is csak a pénzosztás szempontja és a saját, egyre szűkülő és egyre gyengébb minőségű sleppjük kiszolgálása volt a fontos, bicskanyitogató döntésekkel. Ebből a helyzetből kell most valós nemzeti kultúrát építeni. A Mi Hazánk továbbra is ezt képviseli - teszi hozzá.