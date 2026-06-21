Külföld :: 2026. június 21. 20:52 ::

Kilenc év óta először hajtottak végre halálbüntetést Jordániában

Kilenc év óta először hajtottak végre halálbüntetést Jordániában.

A közel-keleti ország kormányának vasárnapi közlése szerint hat férfit végeztek ki a biztonsági erők tagjainak megölése miatt.

Jordániában legutóbb 2017-ben hajtottak végre halálbüntetést; akkor 15 embert akasztottak fel.

Mohammad Momani kormányszóvivő szerint a most kivégzett személyeket terrorizmus, illetve egyéb bűncselekmények miatt indított büntetőperekben ítélték el. Tetteik következtében rendőrök és katonák haltak meg, illetve sebesültek meg - tette hozzá.

A kormányszóvivő közölte, hogy a most kivégzettek közül két férfi 2018-ban részese volt egy incidensnek asz-Szalt városában, aminek során a biztonsági erők hat tagja vesztette életét egy razzia során. Egy harmadik férfit a magas üzemanyagárak elleni 2022-es tüntetések során megölt magas rangú rendőrtiszt ügyében marasztalták el. A többiek a kábítószerbűnözés elleni hatósági fellépés során halálos kimenetelű összecsapások miatt lettek elítélve.

Momani elmondta, hogy Jordániában továbbra is száznál több rab van halálsoron. Hangsúlyozta, hogy a halálbüntetéseket, "egyiket a másik után" végre fogják hajtani. Ezzel - mint fogalmazott - az igazságot szolgáltatnak a hazájuk védelmében meghalt biztonsági erők tagjainak.

(MTI)