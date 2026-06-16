Anyaország :: 2026. június 16. 14:56 ::

A "pesti srácokat" sem hagyták az út szélén: minden munkatársat kirúgnak a laptól

Csoportos létszámleépítés keretében a Pesti Srácok című lap összes munkavállalóját elbocsátja a Mediaworks – nyilatkozta a 24.hu-nak Huth Gergely.



Erre sem fordítanak az ellopott ezermilliárdokból... (fotó: Huth Gergely a 2024-es békemeneten, forrás: Magyar Hang/Albert Enikő)

A felelős szerkesztő a lapnak elmondta: csaknem húsz munkavállalót érint a döntés, ami egy hónap múlva lép hatályba.

Ugyanakkor szerinte nem biztos még, hogy a lap is megszűnik, ugyanis tárgyalnak a tulajdonossal, hogy tovább működtethessék az újságot. Úgy látja, erre reális esély lehet olvasói segítséggel.

A lap egyik alapítója korábban Huth Gergely volt, ezért arról is megkérdezték, milyen körülmények közt vehetik vissza azt a Mediaworkstől. Mint mondta, zajlanak erről tárgyalások, de biztosat még nem tud.

„Nagyon remélem, hogy annál többe nem fog kerülni a lap visszaszerzése, mint amennyit mi magunk kaptunk érte” – mondta. Hozzátette, hogy a Mediaworks megmaradó termékeivel további jó együttműködésre számítanak.

Tömeges leépítés, kiadványok szűnnek meg

Hétfőn hivatalossá váltak azok a napok óta terjedő értesülések, amelyek szerint jelentős átalakítás zajlik a Mediaworksnél. A kiadó rendkívüli állománygyűlést hívott össze, amelyen a munkatársakat a szervezetet érintő változásokról tájékoztatták. Az átalakítások tömeges leépítésekkel jártak együtt, emellett több ismert kiadvány megszűnését is bejelentették.

Az Index információi szerint a Mediaworks vezetése hétfőn, a délelőtt 10 órakor kezdődött tájékoztatón jelentette be a munkatársaknak a létszámcsökkentést. Ezt követően a rovatvezetők egyenként egyeztetnek az alkalmazottakkal. Azoknak, akiket érintett a leépítés, még hétfőn le kellett adniuk a céges laptopjukat és telefonjukat. Mokáné Medve Henriett, a Mediaworks Hungary Zrt. tömegmédia-divíziójának művészeti és gyártási vezetője tartott eligazítást, aki annyit közölt a dolgozókkal, hogy tömeges leépítés következik; mintegy 180 munkavállalót érinthet a döntés.

A cégcsoport több ismert kiadványát is megszüntette. A Bors mellett több megyei lap is eltűnik a piacról, amivel évtizedes médiamárkák története ér véget.

(Index nyomán)