Extra :: 2026. június 20. 21:08 ::

104 éves korában elhunyt a Luftwaffe egyik legnagyobb hőse

2026. május 31-én, 104 éves korában elhunyt Hugo Broch, aki az egykori dicső Luftwaffe utolsó még élő mesterpilótája volt, illetőleg az utolsó még élő német katona, akit a Vaskereszt Lovagkeresztjével tüntettek ki.



Hugo Broch

Broch egy életerős, Európáért harcoló generációt testesített meg, hogy aztán az „első sorból” láthassa, szebb napokat látott hazája miként merül alá a mocsárban, és tagadja meg azt az örökséget, amit ők képviseltek. Hugo Broch kiváló katona, repülő ász volt, aki megérdemli, hogy megemlékezzünk róla.

Broch 1922. január 6-án született Leichlingenben. Gyermekkorától érdekelték a repülőgépek, ezért csatlakozott a Hitlerjugend repülési szervezetéhez, majd 1940. január 15-én kérte felvételét a Luftwaffe kötelékébe is. Alapkiképzése ugyanebben az évben november 10-én kezdődött, és majdnem egy évig, 1941. október 29-ig tartott. Szépen haladt felfelé, haladó vadászpilóta-kiképzésben részesült 1942 májusa és novembere között. 1943 januárjában vadászpilóta képesítést szerzett, ezt követően pedig azonnal a keleti frontra küldték.

Elsősorban Focke-Wulf Fw 190-es géppel repült, első megerősített légi győzelme 1943. március 13-án volt, augusztusra már 20 győzelemmel rendelkezett, melyeket a szovjet túlerővel szemben szerzett.

1943. december 9. és 1944. június 29. között a hátországban oktatóként működött, majd ment vissza a frontra, 1944 év végére 71 (!) megerősített győzelemmel rendelkezett, és hátráltatta a vörösök balti előrenyomulását. Összesen 81 légi győzelmet aratott (egyes történészek szerint 82) 324 bevetéssel, a Vaskereszt Lovagkeresztjét 1945. március 13-án kapta meg 79. győzelmének alkalmából.

1945. május 8-án a britek előtt tették le a fegyvert, 80 napot töltött hadifogságban. A háborút követően az Agfánál kezdett dolgozni Leverkusenben, ahol egészen nyugdíjazásáig maradt. 1960-ig magánjelleggel még repült, ekkor felesége kérésére felhagyott vele.

Hugo Broch azon bátor harcosok közé tartozott, akik sosem tagadták meg a múltjukat – politikai nyomásra sem. Szívesen adott interjúkat, diskurált hadtörténészekkel, vagy éppen adott autogramokat háborús relikviákra.

Tehetségét még az ellenséges britek is tisztelték. 2017-ben, 95 éves korában egy Supermarine Spitfire TR. 9-cel repülhetett, a 20 percből 10 percig manuálisan irányította azt, és különböző nehéz manővereket hajtott végre. Régi álma volt ez a Luftwaffe ászának. A repülés az angliai csata egyik központi területéről indult, német és brit veteránok is részt vettek rajta, a rendezvény célja pedig az egykori katonák, németek és britek közötti megbékélés volt. Hugo Broch is egykori több RAF-pilótával rázott kezet.

Mint már írtam, Broch több interjúban is mesélt a keleti frontról, beszámolói értékesek az érdeklődők és a hadtörténet számára egyaránt. 2022-ben dr. Mark Felton hadtörténész Utolsó német topgun címmel készített vele dokumentumfilmet. Még 2025 októberében is adott interjút a keleti fronton történt harcokról.

Hugo Broch az egyik utolsó még élő hírmondója volt Európa egy sokkal dicsőbb, energikusabb korszakának. Aktívan is kivette részét a bolsevizmus elleni harcból, miközben az utolsó percig küzdött az Új Európáért. A háború után sem tagadta meg múltját, épp ellenkezőleg, miközben az európai testvérnépek közötti megbékélést is fontosnak tartotta, 95 éves korában is!

Kék eget, Herr Broch!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info