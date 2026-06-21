Külföld :: 2026. június 21. 12:22 ::

Hiába a nagy meleg, több helyen is lőttek a sörözésnek Franciaországban

Az extrém hőség miatt több helyen is betiltották az alkoholfogyasztást Franciaországban. Az intézkedést az indokolja, hogy az ország nagy részét sújtó hőhullám miatt a hatóságok szeretnék tehermentesíteni a sürgősségi és egészségügyi ellátórendszert – írja a BBC alapján a Telex.

A francia miniszterelnöki hivatal közlése szerint minden olyan eseményen, amelyet az állam vagy valamely állami intézmény szervez, utasítást adtak arra, hogy ne szolgáljanak fel alkoholt. Az intézkedés elsősorban azokra a területekre vonatkozik, ahol a legmagasabb szintű, vörös hőségriasztás van érvényben.

Vasárnap Franciaország délnyugati részétől a párizsi régión át egészen Burgundiáig 39–40 Celsius-fokos csúcshőmérsékletet várnak, egyes helyeken pedig a 41 fokot is elérheti a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint a hőség hétfőn tetőzhet, és akár történelmi rekordok is megdőlhetnek.



A Fête de la Musique nyári napfordulóra szervezett ünnepség idén alkohol nélkül telik majd

A francia meteorológiai szolgálat, a Météo-France azt közölte, hogy „bizonytalan”, meddig fog tartani a hőhullám, amely a becslések szerint a lakosság körülbelül háromnegyedét érinti. A több napja tartó hőhullám már most jelentős fennakadásokat okozott: több tucat vasúti járatot töröltek, egyes helyeken pedig felfüggesztették az oktatást

A helyzet enyhítése érdekében a hatóságok egész éjszaka nyitva tartják a párizsi parkokat és közkerteket, hogy a lakosok és a turisták hűvösebb környezetben vészelhessék át az éjszakát.

A köztéri alkoholfogyasztásra vonatkozó tiltás leginkább a több mint negyvenéves múltra visszatekintő Fête de la Musique fesztivált érint, amelyet minden évben a nyári napforduló idején rendeznek meg több városban és helyszínen. Tavaly csak Párizsban mintegy kétmillió ember vett részt a fesztivál programjain.