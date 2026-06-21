Extra :: 2026. június 21. 10:27 ::

"Házasság” Pride Month idején - Heti progresszió (CCCXXXVIII. rész)

Nyári forróság, az év leghosszabb nappala, és persze az elmaradhatatlan Heti progresszió. Ezúttal meglepő módon a sportok világa felé evezünk, de azért egy régi visszatérőt is üdvözölhetünk a rovatban. A hetiprogresszio@kuruc.info-ra küldött leveleket mindenkinek köszönjük.

Most pedig álljunk is neki az aktuális listának!

3. A Duolingo többször is vendégeskedett már a Heti progresszióban, legutóbb 2025 márciusában – két alkalommal is (a legutóbbi itt elérhető). 2026 júniusában újra soraink között köszönthetjük – olvasónknak hála.

Láthatóan a probléma ugyanaz, itt éppen azt kellene összerakni, hogy a nő fiának „fiú párja” van, magyarul homoszexuális.



Többszörös visszaeső a Duolingo

Olvasónk bejelentést tett a Duolingonak, hogy nehezen értelmezhető, hogy egy fiúnak „boyfriendje” legyen, de nincsenek illúziói a végeredményről.

2. Nem elég a csillagászati összeg, amit a focistáknak fizetnek (függetlenül attól, hogy tehetséges, avagy botlábú-e az illető), van, aki még így is órát lop – igen a vb-n.

A szombat reggeli Törökország-Paraguay meccsen az első félidő végén tömegjelenet zajlott, a salvadori bíró, Iván Barton pedig elhagyta az óráját közben.

Ezt követően szürreális percek következtek: a meccs egyetlen gólját szerző paraguayi Matías Galarza nemes egyszerűséggel felcsatolta a megtalált órát, majd folytatta a játékot.



Jobboldalt alul az ominózus pillanat. Rejtély, hogy gondolta mindezt (fotó: M4 Sport/YouTube)

A Sport Bild szerint az óra később visszakerült jogos tulajdonosához, de az rejtély, hogy mi járt a paraguayi játékos fejében. Talán a gólhoz úgy gondolta, hogy dukál egy talált óra is.

1. És akkor még egy sporthír. Jobban mondva valami olyasmi

Pénteken „összeházasodott” a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatának két tagja, Fodor Csenge és Bruna de Paula.

A két nő nyíltan felvállalta kapcsolatát, a „boldogító igent” pedig Brazíliában, Bruna hazájában mondták ki. Esküvő előtti romantikus képek is készültek a rendezvény helyszínén, amelyeket a brazil töltött fel Instagram-oldalára.



21. századi romantikus pillanatok Brazíliában (forrás: Instagram)

Bruna de Paula 2023-ban igazolt az ETO-hoz, hamar szerelem is szövődött közte és Fodor között. Kapcsolatukat a kezdetektől fogva nyíltan felvállalták, Fodor pedig 2025-en kiállt a csapat mellett, amikor néhány játékost „rasszista támadás” ért.

Azt hiszem, ennyi elég mára, így is elég meleg a helyzet, ráadásul kint is forróság van.

Egy hét múlva pedig ismét találkozunk a Heti progresszióban.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info