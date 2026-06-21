Háború, Külföld :: 2026. június 21. 17:16 ::

Trump ismét fenyegetőző kedvében van

Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.

Az elnök a svájci amerikai-iráni tárgyalások kezdetével egy időben a Fox News televíziónak adott nyilatkozatában többi között úgy fogalmazott: "ha lezárjátok (a szorost), akkor nem lesz országotok", majd egy trágár kifejezéssel nyomatékosította, hogy ha Irán nem tesz eleget a követelésének, akkor az Egyesült Államok katonai erőt alkalmaz.

A héten aláírt, 60 napos tűzszünetet és tárgyalási időszakot tartalmazó egyetértési nyilatkozat kapcsán úgy fogalmazott, hogy az egy "opció", és hozzátette: "ezt az opciót követően azt tehetek, amit akarok".

Az elnök megismételte, hogy, amennyiben nem jön létre megállapodás, az Egyesült Államok készen áll arra, hogy felügyelete alá vonja a szorost, és annak biztonságának fenntartásáért cserébe használati díjat szedjen. Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok lehet a hajózási útvonal "védangyala", de akkor igényt tart az áthaladó olaj ötödére.

Megemlítette, hogy szombaton zavartalan volt a szoros forgalma, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak rajta keresztül.

Maszúd Peszeskján iráni elnök szavaira reagálva, amelyek szerint Irán fenntartja magának az urándúsításhoz fűződő jogát, azt mondta: "jobb, ha meggondolja, mit mond, és összekapja magát, ellenkező esetben átvesszük az ország maradékát".

(MTI)