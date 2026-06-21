Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.
Az elnök a svájci amerikai-iráni tárgyalások kezdetével egy időben a Fox News televíziónak adott nyilatkozatában többi között úgy fogalmazott: "ha lezárjátok (a szorost), akkor nem lesz országotok", majd egy trágár kifejezéssel nyomatékosította, hogy ha Irán nem tesz eleget a követelésének, akkor az Egyesült Államok katonai erőt alkalmaz.
A héten aláírt, 60 napos tűzszünetet és tárgyalási időszakot tartalmazó egyetértési nyilatkozat kapcsán úgy fogalmazott, hogy az egy "opció", és hozzátette: "ezt az opciót követően azt tehetek, amit akarok".
Az elnök megismételte, hogy, amennyiben nem jön létre megállapodás, az Egyesült Államok készen áll arra, hogy felügyelete alá vonja a szorost, és annak biztonságának fenntartásáért cserébe használati díjat szedjen. Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok lehet a hajózási útvonal "védangyala", de akkor igényt tart az áthaladó olaj ötödére.
Megemlítette, hogy szombaton zavartalan volt a szoros forgalma, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak rajta keresztül.
Maszúd Peszeskján iráni elnök szavaira reagálva, amelyek szerint Irán fenntartja magának az urándúsításhoz fűződő jogát, azt mondta: "jobb, ha meggondolja, mit mond, és összekapja magát, ellenkező esetben átvesszük az ország maradékát".
(MTI)